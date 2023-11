Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z ciążowym brzuszkiem. Sportsmenka opublikowała zdjęcie z sali treningowej i wielkość brzuszka wskazuje na zaawansowaną ciążę. Wiele gwiazd w ten sposób informuje o powiększeniu rodziny. Czy to oznacza, że trenerka spodziewa się drugiego dziecka?

Anna Lewandowska od razu rozwiała wątpliwości dotyczące ciąży!

Anna Lewandowska w opisie pod zdjęciem z ciążowym brzuszkiem wyjaśniła, że to fotografia z ostatnich miesięcy pierwszej ciąży. Opublikowała je celowo, bo przygotowała dla przyszłych mam niespodziankę:

Nie, nie .. ostrzegam, to zdjęcie jest słodkim wspomnieniem ???? Na dodatek zrobionym na "chwilę" przed porodem.

Dlaczego to dodaję?

To trochę taka zapowiedź jutrzejszej niespodzianki, którą szykuję

dla... przyszłych mam ????

Już od dłuższego czasu każde zdjęcie Anny Lewandowskiej w luźnej stylizacji budzi podejrzenia o kolejną ciążę. Co prawda zarówno trenerka, jak i jej mąż, Robert Lewandowski deklarują, że chcą mieć większą rodzinę, ale to nie jest jeszcze ten moment. Jednak trenerka coraz częściej umieszcza w mediach społecznościowych dawne zdjęcia z brzuszkiem. Czyżby miała do nich coraz większy sentyment?

