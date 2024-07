Ostatnio w mediach głośno jest o skandalu dotyczącym polskich modelek, które za wysokie kwoty pieniężne i luksusowe życie godzą się na świadczenie usług seksualnych arabskim szejkom. Wśród nich znalazło się zdjęcie jednej z celebrytek. Zobacz: Skandal z polskimi modelkami. Są "sprzedawane" arabskim szejkom. Wsród nich znana celebrytka

Jedną z tych pań, które były skłonne uprawiać koprofilię według autorów bloga, którzy poczynili prowokację była Angelika Fajcht. Celebrytka zasłynęła występem w Dzień Dobry TVN, gdzie "grała" na gitarze. Modelka przyznała, że oskarżenia te są niedopuszczalne i w związku z tym na swoim oficjalnym profilu na Facebooku wydała oświadczenie:

W ostatnich dniach pojawiły się w sieci szkalujące wiadomości na temat mojej osoby. Działając w zgodzie z własnym sumieniem i w poczuciu niezłomnej wiary w zwycięstwo prawdy, jak i ochrony własnej osoby stanowczo oświadczam, iż zawarte informacje w portalu Tagthesponsor.com oraz innych portalach takich jak Wykop.pl są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd internautów, szkalując mój wizerunek i moje dobre imię. Nieznane mi osoby działają celem osiągnięcia określonych dla siebie korzyści, jednocześnie wyrządzając szkodę mojej osobie i narażając mnie na utratę zaufania w oczach opinii publicznej. Z punktu widzenie przepisów prawa ich działania to pospolite przestępstwa, ale to już praca dla prawników. Jednocześnie odcinam się od wszelkiego rodzaju brudnych praktyk stosowanych w sieci, a wszelaka polemika jest w tym temacie zbędna, może być bowiem powodem do rozwijania internetowego szaleństwa.