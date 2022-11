Agnieszka Woźniak-Starak zadaje szyku w kolorowej bluzie i najmodniejszych butach na jesień [PAPARAZZI]

Agnieszka Woźniak-Starak już od dawna jest łakomym kąskiem dla paparazzi. Co więcej gwiazdę TVN zupełnie nie peszy obecność fotoreporterów, którzy czekają na nią pod studiem "Dzień dobry TVN" i zawsze ma dla nich uroczy uśmiech. A tym razem dziennikarka znana ze świetnego stylu, którym inspiruje mnóstwo kobiet, zachwyciła swoim zestawem i udowodniła, że jesienny look wcale nie musi być nudny! Tylko spójrzcie na ten kolor... Agnieszka Woźniak-Starak wie, jak zwrócić uwagę stylizacją. Ten kolor rządzi! Agnieszka Woźniak-Starak nie bez powodu została okrzyknięta jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Dziennikarka śledzi aktualne trendy, ale wybiera z nich jedynie te elementy, które pasują do jej stylu. Jak wiadomo prowadząca " Dzień dobry TVN " uwielbia styl boho i ma sentyment do kontrowersyjnych modeli butów , co zresztą sama przyznała, kiedy w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat tego, że nosi "najbrzydsze buty świata". Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak znów zaskoczyła odważnymi botkami, ale to jej marynarka jest prawdziwym hitem! Zobacz także: Agnieszka Woźniak - Starak w hitowym swetrze na jesień! Wiemy gdzie i za ile go dostaniecie! Agnieszka Woźniak-Starak wybrała taliowaną marynarkę w mocno zielonym kolorze z opadającą linią ramion. Trzeba przyznać, że to dość odważny model, ale na szczupłej sylwetce dziennikarki prezentuje się obłędnie. A ten kolor? Sami przyznajcie, że trudno oderwać od niej wzrok? Mocnym akcentem w stylizacji gwiazdy jest też piękny i stylowy kapelusz. Jak wiadomo ten dodatek wrócił do łask i stał się prawdziwym hitem. Modne kapelusze noszą już m.in. Margaret czy Justyna Steczkowska . Agnieszka Woźniak-Starak pokochała też jeansy. Ostatnio gwiazda...