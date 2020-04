Agnieszka Kaczorowska jest coraz szczuplejsza! Nowe zdjęcie gwiazdy zaskakuje...

Agnieszka Kaczorowska 26 lipca po raz pierwszy została mamą. Gwiazda stopniowo wracała do formy po ciąży i już kilka miesięcy po porodzie mogła pochwalić się doskonałą sylwetką bez nadmiernej presji na prezentowanie idealnie płaskiego brzucha tydzień po porodzie. Jednak na uwagę zasługuje nowe zdjęcie tancerki, na którym wygląda bardzo szczupło. Agnieszka Kaczorowska jest na diecie?

Gwiazda serialu "Klan" zawsze wyglądała doskonale, ale jeszcze nigdy nie była tak szczupła! Ostatnio razem z mężem, Maciejem Pelą wzięli udział w rozmowie online do "Dzień dobry TVN", gdzie mówili o swojej ukochanej słonecznej Italii:

Wpadliśmy dziś rano do @dziendobrytvn ☺️ Oczywiście #online prosto z naszej kanapy.😉 Mówiliśmy o akcji #mimanchiitalia , do której serdecznie zachęcamy! Niech słoneczna #Italia poczuje dobrą energię od Polaków, którzy ją kochają i jeszcze na pewno nie raz do niej wrócą!💞 Tymczasem życzymy Wam pięknego dnia! Wszystko będzie dobrze. Dziś. Jutro. I w przyszłości.☀️ #Pelakowelove #Pelakinanowym - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.