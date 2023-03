26-letnia influencerka nie żyje. Wyskoczyła z okna by ratować się przed pożarem

Wiadomość o tragicznej śmierci Natalii Madejczyk z "You Can Dance" wstrząsnęła polskimi mediami. Internauci doskonale pamiętali uzdolnioną rudowłosą tancerkę z premierowego sezonu tanecznego show w Polsce. Natalia Madejczyk ucierpiała w pożarze, a jej zdrowia nie udało się uratować. W sieci pojawiły się rozdzierające serce wpisy rodziców zmarłej tancerki. "You Can Dance": Rodzice żegnają Natalię Madejczyk Nikt nie mógł uwierzyć, gdy w mediach pojawiła się informacja, że była uczestniczka "You Can Dance" nie żyje. Dramatyczne informacje na temat stanu zdrowia Natalii Madejczyk pojawiły się w sieci zaledwie na dzień przed jej śmiercią. Najbliżsi znajomi utworzyli na Facebooku grupę "Modlitwa za Natalię Madejczyk", na której zbierali pieniądze oraz informacje na temat ucierpiałej w pożarze tancerki. Natalia Madejczyk przebywała w mieszkaniu, którym wybuchł pożar. W stanie krytycznym została przetransportowana do jednego ze śląskich szpitali. Niestety 21. czerwca przekazano tragiczne wieści, że Natalia Madejczyk z "You Can Dance" nie żyje. Teraz we wzruszających słowach pożegnali ją jej rodzice. Dziękuję za słowa wsparcia i kondolencje. Kochani, dbajcie o siebie i doceniajcie każdy dzień – napisała na Facebooku mama Natalii Madejczyk. Głos zabrał również ojciec zmarłej tancerki. W łamiącym serce wpisie dodał, zwracają się do córki: Spotkam cię córeczko moja kochana, czekaj tam na mnie Zobacz także: Nie żyje ukochana uczestnika "X-Factor". Zmarła w dniu ślubu: "Nigdy nie dotarliśmy do ołtarza" Zasmuceni śmiercią Natalii Madejczyk z "You Can Dance" są również jej znajomi z programu. Wpis poświęcony pamięci zmarłej koleżanki napisał m. in. Maciej "Gleba"...