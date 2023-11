Pojawienie się Łucji w "Hotelu Paradise" wywołało spore zamieszanie, a ona długo musiała mierzyć się z ostrym hejtem. Jak sobie z nim poradziła i z czego jej zdaniem on wynikał?

Wygląda na to, że miniona już edycja "Hotelu Paradise" jeszcze długo będzie budzić wiele emocji wśród widzów. Fani wciąż żyją nie tylko finałem, ale też wydarzeniami z pierwszych odcinków. Na tapecie znów pojawił się temat hejtu, jaki dotknął Łucję. Uczestniczka nie miała bowiem łatwego startu - negatywnie przywitali ją widzowie, jak i uczestnicy.

Jak jeszcze nigdy dotąd, pod jej adresem spłynął ogrom ostrych komentarzy. Teraz w rozmowie z naszą reporterką Łucja miała szansę odnieść się do całej sytuacji. Z czego jej zdaniem wynikał hejt?