Nazwisko Roxie Węgiel od lat króluje na rodzimej scenie muzycznej. Młoda wokalistka sukcesywnie wspina się po szczeblach kariery, każdego roku jednocząc na występach tysiące fanów. Nie jest tajemnicą, że organizatorzy płacą za koncert Roksany niemałe pieniądze. Zapewniają jej oczywiście nie tylko odpowiednie miejsce na sam występ, ale i przygotowanie. Czy Roxie ma konkretne wymagania wobec tego, co ma znaleźć się w jej garderobie?

Roxie Węgiel o swoich wymaganiach przed koncertem

Nie od dziś wiadomo, że zarówno polskie, jak i światowe gwiazdy potrafią mieć naprawdę rozmaite prośby do organizatorów koncertu. Pojawiły się informacje, że chociażby Jennifer Lopez wymaga aż siedem garderób, w tym jedną na kostiumy sceniczne, urządzonych w stylu glamour lub spa-zen z zachowaniem stałej temperatury 24 stopni. Plotkowano także, że Madonna z kolei oczekuje, by w jej garderobie znalazły się świeże kwiaty, luksusowy dywan czy meble i sprzęty pokryte specjalnym materiałem.

A jak sytuacja ma się na naszym rodzimym podwórku? W rozmowie z naszą reporterką Roxie Węgiel zdradziła, że nie ma większych wymagań przed koncertem. Prosi jedynie o niegazowaną wodę lub colę, której może się napić, gdy zacznie odczuwać spadek cukru.

Ja przed występem potrzebuję tylko wody niegazowanej i to jest w ogóle niepojęte. No chyba, że mi cukier spadnie, to wtedy coli, bo też ja nie lubię jeść tak pół godziny przed występem. Nie znoszę po prostu. Nie znoszę tego robić. Ja sobie muszę spokojnie zjeść obiad wcześniej i później już do występu nic nie jem, bo po prostu lepiej się tak czuję

