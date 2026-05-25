Dominika Tajner i Michał Wiśniewski tworzyli niegdyś jeden z najgłośniejszych związków polskiego show-biznesu. Gwiazda "Królowej przetrwania" po latach opowiedziała przed naszą kamerą, który z przebojów jej byłego męża został napisany specjalnie dla niej. Jesteście ciekawi?

Dominika Tajner o utworach Michała Wiśniewskiego

Związek Dominiki Tajner i Michała Wiśniewskiego przez lata budził ogromne zainteresowanie mediów i fanów lidera zespołu Ich Troje. Para poznała się w Wiśle, gdzie Dominika pracowała jako menadżerka hotelu. Początkowo łączyły ich relacje zawodowe i przyjaźń, jednak z czasem przerodziły się one w uczucie. Michał Wiśniewski oświadczył się córce Apoloniusza Tajnera w 2011 roku, a już rok później para stanęła na ślubnym kobiercu. Ich małżeństwo trwało siedem lat i było czwartym ślubem wokalisty.

Choć przez długi czas sprawiali wrażenie szczęśliwego i zgranego małżeństwa, ostatecznie ich drogi się rozeszły. Dominika Tajner po latach przyznała, że w ich relacji zabrakło rozmowy i bliskości, a codzienność sprawiła, że zaczęli się od siebie oddalać. Mimo rozwodu byli partnerzy dziś utrzymują poprawne relacje i z szacunkiem wypowiadają się o wspólnie spędzonych latach. Dominika Tajner gościła ostatnio w naszym studiu, gdzie zgodziła się zaśpiewać największe przeboje zespołu "Ich Troje". W rozmowie zdradziła również, czy któraś z piosenek Michała Wiśniewskiego została napisana specjalnie dla niej.

Wiem że była jakaś i to chyba niejedna ale nie pamiętam, które to były. Pamiętam, że była też po rozstaniu piosenka. Ale pamiętam moment w teledysku, jak położył obrączkę na falochronie. (...) Nie pamiętam, jak ta piosenka się nazywała... Sorry, Michał opowiadała przed naszą kamerą.

