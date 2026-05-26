Ralph Kaminski o Roksanie Węgiel: "Chciałbym, żeby była moją żoną"

W piątek, 22 maja rozpoczął się Polsat Hit Festiwal, który zgromadził dużą publiczność w Sopocie. Na scenie Opery Leśnej wystąpili już tacy wykonawcy jak Kayah, Dawid Kwiatkowski, Roksana Węgiel czy Ralph Kaminski. Gorąco było nie tylko na estradzie, ale również za kulisami. Wszystko wskazuje na to, że mnóstwo emocji wywołuje Roksana Węgiel.

Ralph Kaminski rozpływa się nad Roksaną Węgiel: „To jest materiał na największą polską pop star”

W rozmowie z naszą reporterką Ralph Kaminski nie mógł nachwalić się Roksany Węgiel. Wokalista przyznał, że artystka robi na nim ogromne wrażenie nie tylko za sprawą umiejętności i talentu, ale również postawy. Jego zdaniem młoda gwiazda nie straciła kontaktu z rzeczywistością i świetnie odnajduje się w show-biznesie, co nie jest tak oczywiste, gdy wchodzi się do branży w nastoletnim wieku.

Ona jest full pakietem. Genialnie śpiewa, jest przeskromną, przemiłą dziewczyną. Nie odbiła jej sodówka. Jest bardzo taka rodzinna. Jest przepiękna, jest zjawiskowa, że chce się patrzeć. Wiadomo, że to jest młodość, ale to jest zjawisko zaczął Ralph Kaminski.

I od 12. roku życia jest w show-biznesie. (…) Ja ją poznałem jako dziecko jeszcze przed takim jej totalnym wybuchem. Ale już była chyba w „The Voice”. Pani Ewa, nasza instruktorka, zapytała, czy ja bym jej zrobił lekcję. Ja jej za bardzo nie znałem. I to taka dziewczyneczka była. (…) Ale zauważyłem, że ona była taka stara maleńka. Mówię: „Boże, dziecko, ty masz taki talent” wyjaśnił.

Trzymam za nią kciuki, bo to jest materiał na największą polską pop star. To jest diwa. Jestem z jej dumny. Jestem w jej zakochany dodał.

Warto przypomnieć, że Roksana Węgiel rozpaliła publiczność na festiwalu w Sopocie, zjeżdżając na scenę w błękitnej stylizacji.

Ralph Kaminski o Roksanie Węgiel i Kevinie: „Jakby była moją żoną, nie mogłaby tak wyjść na próbę”

Podczas wywiadu Ralph Kaminski przyznał, że Roksana Węgiel budzi w nim szczególne emocje. Wokalista zażartował, że widziałby ją w roli swojej żony. Później dodał, że trzyma kciuki za artystkę i jej męża, Kevina.

Tak się śmieję, że chciałbym, żeby była mają żoną. Nie no, niech se będzie z tym swoim Kevinem, niech mają rodzinę, niech robią karierę. Ja będę za nią trzymał kciuki, może kiedyś coś razem zrobimy powiedział.

Później Ralph Kaminski przypomniał, że Węgiel – podobnie jak on – pochodzi z Jasła. Zaznaczył, że choć to niewielka miejscowość, na którą na co dzień nie kieruje się reflektorów, wychowała prawdziwe gwiazdy. Wspomniał też o Michale Szpaku.

Popatrz, z takiego Jasła, ze zwykłej rodziny, tak jak ja. Tak samo Szpakira (przyp. red. – Michał Szpak), ze zwykłego bloku, bez żadnych znajomości. (…) To jest wszędzie, że jak ktoś ma marzenia, to jak komuś jest trudno, to jest dobrze. Jak ci jest za łatwo, dostajesz wszystko na tacy, to cię rozleniwia, a show-biznes jest zawsze trudny, zawsze będzie i ta praca się nigdy nie kończy przekazał.

Na koniec jeszcze raz zażartował, sugerując, że Kevin jeździ z Roksaną Węgiel na każdą imprezę, żeby pilnować swojej żony. Dodał, że wcale mu się nie dziwi, ponieważ na jego miejscu zachowywał się dokładnie w ten sam sposób.

Pilnuje. Też bym pilnował. Jakby była moją żoną, nie mogłaby tak wyjść na próbę, tak jak wczoraj dodał.

