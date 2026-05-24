W sieci ponownie zrobiło się głośno wokół Skolima po tym, jak w mediach pojawiły się jego zdjęcia z tajemniczą brunetką. Fotografie szybko obiegły internet i wywołały falę spekulacji na temat tego, kim jest towarzyszka artysty i jaka relacja ich łączy. Teraz głos w spawie zabrał sam zainteresowany.

Skolim przyłapany z tajemniczą brunetką

Jakiś czas temu w sieci zawrzało po tym, jak w mediach pojawiły się zdjęcia Skolima w towarzystwie tajemniczej brunetki. Fotografowie przyłapali artystę późną nocą na jednej z ulic Warszawy, gdy wracał do swojego charakterystycznego, różowo-czarnego SUV-a. Według relacji portali plotkarskich para miała zachowywać się bardzo swobodnie, co od razu wywołało falę spekulacji na temat ich relacji.

Fotografie, które obiegły internet, zostały opublikowane przez jeden z tabloidów i szybko rozeszły się po sieci. Widać na nich, jak Skolim i tajemnicza brunetka wspólnie przemieszczają się w kierunku auta i rozmawiają w nocnej scenerii stolicy, co tylko podgrzało atmosferę wokół sprawy. W rozmowie z naszą reporterką Skolim zdecydował się krótko skomentować całą sytuację, odnosząc się do pojawiających się doniesień.

Ja to, co chcę pokazać w internecie czy mediach, to to jest. A zdjęcia, jak ktoś za tobą chodzi, czy różnego rodzaju przerobione zdjęcia w AI. To w ogóle tym nie żyję, to nie jest mój świat powiedział wymijająco.

Skolim od wielu lat wciela się również w postać Patryka Jezierskiego w serialu "Barwy szczęścia". Obejrzyjcie całość naszej rozmowy, aby dowiedzieć się, dlaczego mimo wielu obowiązków związanych z muzyką wciąż nie zrezygnował z pracy na planie popularnej produkcji Telewizji Polskiej.

