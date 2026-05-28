Wiśniewski ujawnił, co musi mieć w garderobie. Łągwa wypalił

W piątek, 22 maja rozpoczął się Polsat Hit Festiwal 2026. Na sopockiej scenie w Operze Leśnej wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Prawdziwy show dała m.in. Roksana Węgiel, która wywołała ogromne emocje wśród widzów. Na estradzie pojawili się m.in. Kayah, Dawid Kwiatkowski oraz zespół Ich Troje. W rozmowie z naszą reporterką Michał Wiśniewski opowiedział o tym, co musi mieć w garderobie w dniu koncertu. Będziecie zaskoczeni.

Michał Wiśniewski szczerze o wymaganiach. Jacek Łągwa skradł show

W rozmowie z naszą reporterką Michał Wiśniewski poruszył temat wymagań. Podkreślił, że nie przywiązuje już uwagi do tego, co znajduje się w garderobie w dniu koncertu. Zdradził, że wcześniej pojawiał się alkohol, ale zespół Ich Troje zrezygnował z niego na backstage’u już ponad dwie dekady temu.

Nic. My nawet alkohol wyrzuciliśmy dobre 30 lat temu… 25! powiedział Michał Wiśniewski.

Zostały panienki, łóżka, masażystki… zażartował Jacek Łągwa.

Jest Red Bull, ale już go nie piję dodał lider Ich Troje.

Nie był to jedyny moment, który wywołał emocje za kulisami Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. W rozmowie z naszą reporterką Ralph Kaminski ogłosił, że chciałby, aby Roksana Węgiel była jego żoną.

Martyna Majchrzak wprost o występowaniu z Ich Troje

Tematem rozmowy były też występy z Martyną Majchrzak. Młoda, 20-letnia wokalistka dołączyła do Ich Troje na początku 2025 roku. Przyznała, że nie było łatwo zmierzyć się z oczekiwaniami fanów, którzy pamiętają poprzednie artystki związane z Ich Troje w przeszłości.

Uważam, że ciężko. Generalnie trzeba wejść w czyjeś buty, ponieważ były tutaj już wspaniałe wokalistki. Masz na sobie wzrok publiczności i pytania, czy będzie tak samo dobrze powiedziała.

Na pewno troszkę się bałam. Wchodzisz do zespołu, który ma tak wspaniałą przeszłość. Ciężko jest powiedzieć, że na pewno dasz radę. Ale mam nadzieję, że się udało. Tak jak mówiłam poprzednio, publiczność przyjęła mnie wspaniale. Daję z siebie wszystko, jeśli im się to podoba, na to super i chłopaki są zadowoleni dodała.

W dalszej części Michał Wiśniewski stwierdził, że jest bardzo zadowolony ze współpracy z Majchrzak. Przyznał, że rzeczywiście młoda artystka nie miała łatwego zadania, natomiast - jego zdaniem - poradziła sobie z nim znakomicie. Dodał, że dla części fanów dziś jest już bardzo ważnym elementem Ich Troje.

Jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim jedna rzecz. Każda z wokalistek, która przychodziła, po Magdzie Justyna, po Justynie Ania, miały trudno. Tu się przejmuje po kimś, kto odniósł olbrzymi sukces, pałeczkę. Muszę powiedzieć, że dzisiaj są takie osoby, które mówią, że nie wyobrażają sobie zespołu bez Martyny. To jest fajne. Na pewno to nie było łatwe wyjaśnił muzyk.

