"Hotel Paradise": Justyna o zachowaniu Rocha w finałowym odcinku

Za nami finał 7. edycji "Hotelu Paradise", w którym spotkali się Jacek i Kori oraz Roch i Justyna. Jak wiadomo, druga z par przegrała finał show zaledwie jednym głosem, a co więcej niedługo po emisji programu dowiedzieliśmy się, że relacja Rocha i Justyny rozpadła się jeszcze przed wylotem do Polski.

Wielu widzów zauważyło też, że już w finałowym odcinku Roch wyraźnie zmienił swoje zachowanie w stosunku do Justyny. Jak ona teraz to wszystko ocenia z perspektywy czasu? Zobaczcie, co Justyna zdradziła przed naszą kamerą!

Justyna z "Hotelu Paradise" w rozmowie z naszą reporterką, Angeliką Bielską wyjawiła, że nie tylko w dniu finałowym, ale już wcześniej miała myśli, że Roch jest z nią tylko na potrzeby programu i zaraz po finale może ją odtrącić. Jak się okazało, jej przypuszczenia okazały się słuszne. Justyna zdradziła też, czy nie obawiała się, że jeżeli to oni wygraliby show, to Roch bez wahania rzuciłby kulą.

Ja już wcześniej zaczęłam myśleć o tym, czy ta relacja nie została tak wygenerowana (na potrzeby programu - przyp. red.), bo ja wiem, że wielu widzów widzi to dopiero w odcinku finałowym, ale tych sytuacji było naprawdę dużo i to były takie pojedyncze szpileczki, ale one były przez cały okres. Ciężko w jednym odcinku zmieścić wszystkie nasze dialogi i wszystkie sytuacje, no ale ten odcinek finałowy już był taki, że ja myślę ,,wyłączą się kamery i my nie będziemy rozmawiali w samolocie''. No i faktycznie tak było. A co do rzutu kulą... Myślałam tak w ostatni dzień, tak jak przez cały okres w ogóle bym nie pomyślała... (...) Ja naprawdę wierzyłam w takie jego dobro, no to wtedy miałam tak ,,kurde, coś jest nie tak'' i mówię ,,no boję się, że on faktycznie rzuci''

- powiedziała przed naszą kamerą Justyna