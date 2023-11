Reklama

Już jest! W sieci pojawił się ZWIASTUN nowego sezonu "M jak miłość"! Jak już wiemy, pierwszy odcinek najnowszej odsłony serialu zostanie wyemitowany 3 września, a nie jak wcześniej donosiły media, 27 sierpnia. A co wydarzy się w życiu bohaterów hitowej produkcji? Marcin zamieszka z Anią, Marek i Ewa wyjadą za granicę, a w Grabinie znów pojawi się Marta. Wszystko wskazuje jednak na to, że największe emocje przyniesie nam wątek Izy, Marcina i Artura! Wiadomo, że Iza trafi do szpitala i będzie w śpiączce. Do tej pory wydawało się, że Skalską pobije mąż, psychopata Artur. Teraz jednak, patrząc na zwiastun "M jak miłość" wszystko wskazuje na to, że Iza będzie miała poważny wypadek samochodowy!

Zwiastun nowych odcinków "M jak miłość"

Fani "M jak miłość" z pewnością odliczają już dni do premiery nowego sezonu serialu. Co zobaczymy w kolejnej serii? Joasia będzie całować się z przystojnym sąsiadem, roztrzęsiona Iza będzie próbowała wyrwać się z rąk Artura i wygląda na to, że będzie miała poważny wypadek samochodowy!

To będzie wyjątkowy sezon "M jak miłość"!

Zobaczcie ZWIASTUN nowych odcinków "M jak miłość"!

Serial wróci na antenę TVP2 już 3 września.

Joasia będzie miała romans z sąsiadem?