Po śmierci Franki w serialu „M jak miłość” nastąpi wiele zmian w życiu rodziny Zduńskich. Dramat Pawła sprawi, że opiekę nad jego synem Antosiem przejmie Marysia, którą będą wspierać pozostali członkowie rodziny. Choć Paweł wciąż ma dla kogo walczyć, w najbliższym odcinku serialu nie wytrzyma emocji, które nim targają. Produkcja „M jak miłość” opublikowała zwiastun najnowszego odcinka. Przygotujcie chusteczki.

"M jak miłość": Po śmierci Franki, Paweł Zduński całkowicie się załamie

Po śmierci Franki w "M jak miłość" Paweł Zduński będzie musiał zmierzyć się z najtrudniejszym okresem w swoim życiu. Mimo że siłę daje mu syn Antoś, Paweł czuje, że nie jest w stanie poradzić sobie z tragedią, jaka go spotkała. Produkcja serialu „M jak miłość” opublikowała fragmenty wątku Zduńskich, zapowiadając, co wydarzy się w poniedziałkowym odcinku.

W najnowszej odsłonie "M jak miłość" Paweł obejrzy nagrania, które pozostawiła po sobie Franka, co doprowadzi go do skrajnej rozpaczy. Następny fragment przedstawia scenę, gdy ze łzami w oczach przeprasza swojego synka, po chwili słychać pisk opon.

"M jak miłość": Paweł Zduński zniknie, zostawiając Antosia samego

Produkcja „M jak miłość” oficjalnie potwierdziła, że w poniedziałek 9 lutego widzowie będą świadkami tajemniczego zniknięcia Pawła Zduńskiego. Wydarzenie wprowadzi rodzinę w ogromny niepokój. Zduńscy obawiać się będą najgorszego. W końcu jego najbliżsi widzieli, w jak trudnym stanie jest Paweł i są świadomi, że potrzebuje pomocy oraz wsparcia.

Choć życie Pawła Zduńskiego wciąż owiane jest dramatycznymi scenami, jego losy mogą w przyszłości niespodziewanie się odmienić, o czym wspomina produkcja w pożegnalnym wpisie z Franką.

