Już ponad dwa lata temu zakończyła się emisja "rodzinki.pl", jednak fani produkcji TVP 2 wciąż uwielbiają ten serial i chętnie oglądają wszelkie powtórki. Z kolei aktorzy, którzy w nim zagrali, do tej pory cieszą się ogromną popularnością, tak jak serialowa Zosia, czyli Emilia Dankwa. W rozmowie z Party.pl 17-letnia aktorka zdradziła nam, jak dowiedziała się o końcu "rodzinki.pl". To naprawdę spore zaskoczenie...

Informacja o końcu "rodzinki.pl" pojawiła się w mediach ponad dwa lata temu nagle i niespodziewanie. Jedna z gwiazd serialu, Emilia Dankwa, dowiedziała się o tym... z internetu podczas zakupów w galerii handlowej. Było to dla niej sporym zaskoczeniem:

Dla mnie to też było zaskoczenie, dla każdego, z tego co wiem. Pamiętam, że byłam z koleżanką w galerii, coś tam sprawdzałam w telefonie i nagle się dowiedziałam, że się skończył serial, w którym gram, co było dla mnie dziwnym przeżycie - mówi w Party.pl Emilia.