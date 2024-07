Ciągle nie wiadomo co dalej z serialem "Klan". Na razie serial będzie emitowany do końca roku. Za to robi się w nim naprawdę ciekawie! Bohaterką Agnieszki Kaczorowskiej - Bożenką będą targać tak silne emocje, że dojdzie do rękoczynów i rzuci się na Martę, którą gra Edyta Herbuś!

Dlaczego Bożenka nienawidzi Marty? Bo podrywa jej mężczyznę, a ta zniewaga krwi wymaga! Dramatyczne sceny rozegrają się na lodowisku. Marta flirtuje z partnerem Bożenki, na jej oczach. Kiedy Marta jeździ na łyżwach, rusza za nią rozjuszona Bożena... I z całej siły przewraca rywalkę na taflę!

Zostaw nas w spokoju i odwal się od naszego życia! - krzyczy zła jak osa Bożena do leżącej Marty.

Musicie zobaczyć tą już kultową scenę w serialu "Klan".

Zemsta Bożenki w Klanie!

Agnieszka Kaczorowska bardzo cieszyła się na sceny na lodowisku w serialu.

Edyta Herbuś też pochwaliła się wieczornymi scenami w Klanie.

Sceny z serialu Klan na lodowisku.

Sceny z serialu Klan na lodowisku.