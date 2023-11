W poniedziałek oglądaliśmy finał serialu „Za marzenia” na antenie TVP2. Jak poradził sobie nowy serial Telewizji Polskiej w okresie od 26 lutego do 4 czerwca? Okazuje się, że średnia widownia serialu wyniosła 1,5 mln osób, to o 190 tys. osób więcej niż pokazywane rok temu w tym paśmie „Bake off - Ale ciacho!”. Produkcja dała TVP2 pozycję wicelidera rynku w 4+ i trzecie miejsce - w grupie 16-49. Wpływy z reklam wyniosły 4,47 mln zł - podają Wirtualnemedia.pl

Najlepiej oglądane odcinki zgromadziły około 3,20 mln oglądających. TVP2 w paśmie nadawania nowego serialu zajęła drugie miejsce w rynku telewizyjnym wśród najpopularniejszych stacji. Pierwszy był TVN. Wpływy reklamowe wokół premierowych emisji serialu wyniosły 4,47 mln zł.

Zapowiadana jest kontynuacja serialu o trójce przyjaciół, zdjęcia mają ruszyć w czerwcu. Cieszycie się?

W rolach głównych w serialu występują: Maja Bohosiewicz, Anna Karczmarczyk i Piotr Nerlewski.

Serial "Za marzenia" konkurował w minionym sezonie z "Drugą szansą " i "Projektem Lady".