Zastanawialiście się, co będzie robił Piotr Nerlewski po tym, jak odejdzie z "M jak miłość"? Okazuje się, że aktor jest już na planie nowej produkcji! Właśnie ruszyły zdjęcia do serialu "Za marzenia". O czym jest serial?Trójka przyjaciół przyjechała do Warszawy, by ułożyć sobie życie, znaleźć pracę, skończyć studia i odnaleźć swoją drugą połówkę. Mieszkają razem i wspierają się w pogoni za swoimi marzeniami, ale żeby je spełnić droga jest wyboista, kręta i pełna przeciwności losu.

A w rolach głównych zobaczymy Annę Karczmarczyk, Piotra Nerlewskiego i Maję Bohosiewicz. Jak się dowiedzieliśmy serial będzie miał 13 odcinków, a premiera już na wiosnę. W jakiej stacji? Tego jeszcze nie zdradzimy!

Zobacz zdjęcia z planu w naszej galerii.

A jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda realizacja serialu zapraszamy na fanpage "Za marzenia", gdzie dziś po 16:00 będzie live transmisję z drona, w czasie nagrań.

Tymczasem Piotr Nerlewski zaprasza by kibicować produkcji.

