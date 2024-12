Wybrałem najlepsze seriale 2024 roku. Musicie nadrobić je w czasie świąt

Koniec roku to czas podsumowań. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych seriali, jakie ukazały się między styczniem a grudniem. Coś dla siebie znajdą fani dramatów, kryminałów, thrillerów czy komiksów. W tym roku nie brakowało mrocznych produkcji.

Najlepsze seriale 2024 roku

„Matki pingwinów”

Warto zacząć od rodzimego serialu, który osiągnął sukces również za granicą. „Matki pingwinów” znalazły się nie tylko w naszym rankingu na zakończenie 2024 roku. Produkcję doceniła również redakcja „New York Timesa”, który umieściła ją wśród najlepszych serii międzynarodowych. Dawno nie mieliśmy tak dobrze napisanej i wzruszającej opowieści. To historia Kamy, zdolnej zawodniczki MMA, która przenosi siedmioletniego syna do Cudownej Przystani – szkoły dla dzieci z niepełnosprawnościami i neurotypowych. Początkowo kobieta nie może pogodzić się z opinią lekarzy, którzy zdiagnozowali u Jasia spektrum autyzmu. Wszystko się zmienia, gdy widzi, że jej syn wreszcie odnajduje akceptację i przyjaciół. W zaakceptowaniu nowej sytuacji pomagają jej rodzice innych uczniów z klasy Pingwinów. Za kamerą stanęły Klara Kochańska-Bajon oraz Jagoda Szelc.

Serial jest dostępny na Netfliksie

„Ripley”

Najnowsza ekranizacja inspirowana losami bohatera powieści Patricii Highsmith to prawdziwy popis aktorski Andrew Scotta. W dodatku forma serialu znacznie odbiega od filmowej adaptacji Anthony’ego Minghelli z Judem Lawem oraz Mattem Damonem. Netfliksowa produkcja nie tylko stawia na czarno-białą warstwę wizualną, ale także podkreśla niepokojącą, mroczną naturę tytułowego bohatera. „Ripley” to historia młodego mężczyzny, zatrudnionego przez nowojorskiego bogacza, który chce, by ten sprowadził do domu jego syna, dziedzica fortuny. Gdy Tom dociera do Włoch i obserwuje dolce vita, w którym rozpływa się Dickie Greenleaf, postanawia przejąć jego życie.

Serial jest dostępny na Netfliksie

„Uznany za niewinnego”

Życie rodzinne ambitnego prokuratura z Chicago zmienia się, gdy jego bliska koleżanka z pracy zostaje znaleziona martwa w swoim domu. Wkrótce na jaw wychodzi, że Rusty Sabich miał romans z Carolyn Polhemus i zostaje oskarżony o morderstwo. Podczas głośnego procesu poznajemy kolejne wątki, które mogą na zawsze zniszczyć jego rodzinę, a także życie adwokata. Trzymający w napięciu dramat sądowy z Jakiem Gyllenhaalem, Peterem Sarsgaardem i Renate Reinsve to adaptacja powieści Scotta Turowa.

Serial jest dostępny na Apple TV+

„Evil”, sezon 4.

Kontynuacja jednego z najstraszniejszych seriali. Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzednich części, a lubicie mrocze i pełne grozy opowieści, ciemne grudniowe popołudnia to najlepszy czas na nadrobienie zaległości. „Evil” zadaje dobrze znane widzom pytanie: czy istnieje zło, które może opętać człowieka? Psycholożka Kristen Bouchard, budowlaniec Ben Shakir oraz kleryk David Acosta próbują znaleźć odpowiedź. Choć każde z nich do kwestii egzorcyzmów prezentuje inne podejście, po zbadaniu przypadków niewyjaśnionych zjawisk nikt nie będzie już tą samą osobą.

Serial jest dostępny na Amazon Prime Video

„Sprostowanie”

Twórca głośnej i nagradzanej „Romy” Alfonso Cuarón wraca z serialem. Wśród wielu dziennikarzy „Sprostowanie” z Cate Blanchett jest najlepszą pozycją do binge-watchingu w 2024 roku. To historia cenionej autorki o dużej reputacji, której śledztwa doprowadziły do usunięcia z życia publicznego wielu przemocowców. Tym razem jednak to pod jej adresem pada coraz więcej niewygodnych pytań. Wszystko przez powieść, która nawiązuje do traumatycznych wydarzeń z przeszłości Catherine Ravenscroft. Reportażystka nikomu nie mówiła o tym, co wydarzyło się między nią a znacznie młodszym mężczyzną przed laty. Teraz musi zmierzyć się z prawdą, ponieważ ważą się losy nie tylko jej kariery, ale także małżeństwa i relacji z synem. Ten erotyczny thriller ogląda się z wypiekami na twarzy.

Serial jest dostępny na Apple TV+

„Detektyw: Kraina nocy”

Wraca jedna z najważniejszych serii platformy Max. Tym razem jednak w centrum znajdują się kobiety. Główną rolę w serialu zagrała Jodie Foster, która wcieliła się w postać Liz Danvers. Wypalona i zrezygnowana detektywka próbuje rozwiązać tajemniczą śmierć naukowców. W trakcie śledztwa musi współpracować z Evengeline, która nie uznaje autorytetów i ma poważne problemy z dyscypliną.

Serial jest dostępny na Max

„Pingwin”

Czy serial o Gotham City bez Batmana może być wciągający? I to jak. Opowieść o losach Oswalda Cobba, na którego wołają Pingwin, spotkała się z co najmniej tak dużym entuzjazmem jak ostatni film Matta Reevesa o mrocznym mścicielu. Osadzona w uniwersum DC produkcja to one man show Colina Farrella, który wciela się w rolę tytułowego bandziora. Cyniczny, bezwzględny i pozbawiony kodeksu moralnego gangster zamierza zrobić wszystko, by przejąć władzę nad miastem po śmierci szefa mafii Carmine’a Falcone’a. Jednak jego plany może pokrzyżować córka zmarłego bossa, Sofia. Dziewczyna właśnie wyszła z zakładu psychiatrycznego Arkham.

Serial jest dostępny na Max

Jeśli lubicie takie zestawienia, przypominamy, że niedawno też wybraliśmy najlepsze filmy 2024 roku. Wiele z nich możecie obejrzeć w swoich domach.

