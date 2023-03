Włoskie seriale na Netflixie: 15 najciekawszych propozycji

Poniższe włoskie seriale na Netflixie powstały na podstawie powieści bądź pomysłów pisarzy. Zebrane przez nas tytuły bogate są w gatunki: dramatyczne, komediowe, melodramatyczne, fantasy czy kostiumowe.

Spis treści:

Pierwszą propozycją włoskiego serialu na Netflixie jest „Oderwij wzdłuż linii”. Produkcja na Filmwebie posiada wysoką notę w wysokości 8,4 na 10. Jest to animacja, którą twórca skierował do dorosłych widzów. Nawiązuje do komiksów wydawanych we Włoszech. O czym opowiada?

Zero jest mieszkającym w Rzymie rysownikiem. To główny bohater, który pełni również rolę narratora w serialu. Mężczyzna posiada wiele lęków oraz zaburzeń, o których opowiada w formie anegdot. Przeplatają się one z aktualnymi wydarzeniami z jego życia. W różnych podróżach towarzyszy mu Pancernik, który jest jego sumieniem. Bohater przez większość opowieści imituje głosy postaci, przy okazji odgrywając ich role. W trakcie podróży mężczyzna wspomina swoją przeszłość oraz jego relację z przyjaciółmi i dziewczyną, w której był zakochany, niestety, bez wzajemności.

Ten animowany włoski serial ma za zadanie podnieść świadomość widzów w sprawie samobójstw oraz zachęcać do zapobiegania ich występowaniu.

Drugą propozycją serialu jest „Suburra”, która na Filmwebie ma ocenę 7,8 na 10.

Akcja produkcji rozgrywa się w Rzymie. Opowiada o tym, w jaki sposób interesy gangów, Kościoła czy mafii krzyżują się na każdym kroku. Pogoń za władzą zaciera granicę między tym, co można, a czego nie wolno robić. Trzej mężczyźni, którzy pochodzą z różnych środowisk, kierują się odmiennymi pasjami oraz ambicjami. Muszą zawierać sojusze, by osiągnąć to, co według prawa nieosiągalne.

Serial oparty jest na filmie z 2015 roku o tym samym tytule. W produkcji występują tacy aktorzy, jak: Giacomo Ferrara („Nie zabijaj mnie”, Il permesso – 48 ore fuori”), Alessandro Borghi („Neapol spowity tajemnicą”, „Delta”) czy Filippo Nigro („(Nie)długo i szczęśliwie”, „Sekret bogini fortuny”).

„Il peocesso” to kolejna propozycja włoskiego serialu na Netflixie, która na Filmwebie posiada notę 7,2 na 10.

Prokurator Elena Guerra to kobieta, która odnosi sukcesy zawodowe. Kobieta postanawia wziąć urlop, by pojechać do Nowego Jorku, gdzie jej mąż dostał nową pracę. Sprawa komplikuje się, gdy Elena zostaje przydzielona do sprawy zamordowanej Angeliki Petroni, nastolatki, która została znaleziona w kanale. O ten czyn posądzona jest zamożna kobieta, Linda Monaco. Kobietę broni Ruggero Barone, specjalista w sprawach karnych. Pani prokurator Elena będzie musiała zmierzyć się z tą sprawą, przed zasłużonym urlopem.

W rolę Eleny Guerra wcieliła się Vittoria Puccini znana z produkcji „18 prezentów”, „Elisa z Rivombrosy” czy „Tle Place”.

Kolejną włoską propozycją są „Rzymskie dziewczyny”. Produkcja na Filmwebie zdobyła ocenę 6,4 na 10.

Ludovica Storti oraz Chiara Altieri to nastoletnie dziewczyny, które mieszkają w Rzymie. Ich na pozór spokojne życie tak naprawdę składa się z lęków, presji oraz niepewności. Przyjaciółki pewnego dnia postanawiają posunąć się do ryzykownych działań oraz kontaktów z niewłaściwymi ludźmi, a nawet do prostytucji. W ich życiu pojawi się zakazana miłość, presja rodzin oraz wspólne sekrety. Jesteście ciekawi tej produkcji?

W rolę głównych bohaterek wcieliły się: Alice Pagani („Nie zabijaj mnie”, „Zatruta róża”) oraz Benedetta Porcardoli („Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, „7 kobiet i tajemnica”).

„Wierność” to kolejna włoska produkcja z notą 6,4 na 10 na Filmwebie.

Serial opowiada o udanym, młodym małżeństwie, które z pozoru nie ma żadnych problemów. Jednak ich życie zaczyna się powoli rozpadać, kawałek po kawałku. Okazuje się, że mąż kobiety był niewierny. Po czasie oboje stają w obliczu pokus, które będą wystawiały ich związek na coraz większe próby. Co będzie dalej? Sami zobaczcie.

Produkcja bazuje na powieści Marco Missiroliego o tym samym tytule. W rolę małżeństwa wcielili się: Lucrezia Guidone („Czarny Księżyc”, „Dziewczyna we mgle”) oraz Michele Riondino („Śpiąca królewna”, „La ragazza del mondo”).

Kolejną propozycją włoskiego serialu na Netflixie jest „Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa”, który na Filmwebie posiada 6,4 gwiazdki na 10.

Bohaterami serialu są dwaj przyjaciele: Salvo i Valentino. Mężczyźni zostają wplątani w zabójstwo. Gdy próbują uciec z miejsca zbrodni wpadają w jeszcze większe tarapaty, przy okazji pogrążając się do tego stopnia, że zaczyna ścigać ich również mafia.

W rolę zabawnych przyjaciół wcielili się: Salvatore Ficarra („Andiamo a quel paese”, „L’ora legale”) oraz Valentino Picone („Femmine contro Maschi”, „La Matassa”).

„Lunapark” to kolejna propozycja włoskiej produkcji posiadająca na Filmwebie notę 6,1 na 10.

Serial rozgrywa się w połowie lat 60. w Rzymie. Główny wątek kręci się wokół dwóch różnych od siebie dziewczyn. Pierwsza z nich pracuje w tytułowym Lunaparku, w którym się wychowała, a druga jest członkinią szanowanego w mieście i okolicach zamożnego rodu. Ich spotkanie doprowadzi do intryg, nieoczekiwanej miłości oraz sekretów.

Fabuła serialu oparta jest na pomyśle pisarki Isabelli Aguilar, która również jest twórczynią produkcji. W rolę dwóch głównych bohaterek wcieliły się: Simona Tabasco („Biały Lotos”, „Doc: w twoich rękach”) oraz Lia Grieco („Tapirulàn”).

„Curon” to następna propozycja w rankingu, która na Filmwebie posiada 5,9 gwiazdki na 10.

Daria i Mauro to bliźnięta, które wraz z matką wracają do jej rodzinnego miasta – Curon. Przed siedemnastoma laty po śmierci matki kobieta uciekła z miasta, będąc w ciąży. Trójka bohaterów przyjeżdża do hotelu, który był od tamtej pory jest zamknięty. Okazuje się, że nikt w mieście nie chce, by rodzina przebywała w ich okolicy.

Po czasie bliźnięta odkrywają, że ich matka wróciła tu z powodu nękających ją koszmarów mających związek ze śmiercią ich babci. W koszmarach Annie ukazuje się postać, która wygląda tak samo, jak ona. Wszystkie znaki prowadzą do jeziora. Matka bliźniąt znika, a one zaczynają jej szukać, przy okazji rozwiązując zagadkę śmierci swojej babci.

W rolę bohaterów wcielili się: Valeria Bilello („Włoskie wakacje”, „Sense8”), Margherita Morchio („Zdarza się”) oraz Federico Russo („Alex i spółka”).

Przedostatnią propozycją w zestawieniu jest „Czarny Księżyc” posiadający na Filmwebie notę 5,8 na 10.

Serial rozgrywa się w XVII wieku w fikcyjnej wiosce niedaleko Rzymu – Serra. Fabuła opiera się na historii nastoletniej położnej, Ade, która oskarżona jest o bycie czarownicą. Niestety tata jej chłopaka poluje na takie jak ona, więc bohaterka musi wybrać pomiędzy miłością, a swoim przeznaczaniem.

Produkcja powstała na podstawie powieści autorstwa Tiziany Triany „Le città perdute”. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Nina Fotaras znana z produkcji „Il silenzio grande”, „Imię róży” czy „Addio al nubilato”.

„Trzy metry nad niebem” to ostatni włoski serial na Netflixie w rankingu. Produkcja posiada na Filmwebie 5,5 gwiazdki na 10.

Summer to introwertyczka, która nienawidzi lata. Dziewczyna chce znaleźć pracę w The Grand Hotel w mieście Cesenatico, by wesprzeć finansowo swoją mamę. Alessandro pochodzi z Rzymu. Chłopak jest motocyklistą, który zrobił sobie przerwę ze swoim zespołem wyścigowym, po wypadku, w którym uczestniczył.

Drogi te młodej dziewczyny i chłopaka krzyżują się w momencie, gdy Alessandro przyjeżdża do Cesenatico. Jego matka jest kierownikiem hotelu, w którym pracuje Summer. Mężczyzna zakochuje się w dziewczynie, próbując ją w sobie rozkochać.

Serial zainspirowany został książką autorstwa Federica Moccii „The metri sopra il cielo” („Trzy metry nad niebem”). W rolę głównych bohaterów wcielili się: Rebecca Coco Edogamhe („Okraść Mussoliniego”) oraz Ludovico Tersigni („Nadeszło lato”, „Wpadka”, „SKAM Italia”).

Dla miłośników włoskich produkcji zebraliśmy jeszcze kilka wartych uwagi tytułów: