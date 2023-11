Co w nowym, czwartym już odcinku hitowego serialu "W rytmie serca"? Maria (Barbara Kurdej-Szatan) wciąż ukrywa przed Adamem (Mateusz Damięcki), że to właśnie on jest ojcem Grzesia - z każdym dniem okazuje byłemu ukochanemu coraz większy chłód i w pracy jest dla niego wręcz niemiła.

Zobacz: Basia Kurdej-Szatan gra główną rolę kobiecą w serialu "W rytmie serca". Czy czuje się już wielką gwiazdą?

Napięcie między nimi nie umyka uwadze doktora Zycha (Piotr Fronczewski)



- Co się dzieje między Tobą i Adamem? Co to za manifestacje? Co to za fochy? Przenoszenie emocji osobistych na grunt zawodowy trochę mi się nie podoba!Po chwili lekarz zmienia jednak ton… I w końcu rzuca, z troską w głosie:- Marysiu, czy ty może... powiedziałaś Adamowi, że jest biologicznym ojcem Grześka? Stąd to zamieszanie?

- Nie, nie powiedziałam... I nie zamierzam!

- A nie uważasz, że tak byłoby uczciwiej? Zarówno wobec twojego syna, jak i Adama? To właściwie już ostatnia szansa...