Adam zrobi wszystko, by odnaleźć pacjenta, któremu grozi śmierć – za to Weronika (Maria Dębska), by złapać szefa budowy, który zatrudnia robotników „na czarno” i nie zapewnia im w pracy bezpieczeństwa. Czy wspólnie uratują kolejne życie?

Ale to nie koniec przygód doktora Żmudy w tym odcinku.

Adam – po tym, jak o poranku zatrzymał go posterunkowy Szarek (Dariusz Toczek) – spędza na komisariacie kilka godzin… Aż w końcu przesłuchuje go prokurator Siedlecki (w tej roli: Antoni Pawlicki).

- Zna pan artykuły 156, 157 i 158 Kodeksu Karnego? Udział w bójce, ciężki uszczerbek na zdrowiu - grozi za to kara do pięciu lat więzienia, w szczególnych przypadkach nawet osiem lat. Jest pan podejrzanym w sprawie o pobicie profesora Piwonia. Zna pan tego człowieka?

Prokurator posyła lekarzowi chłodne spojrzenie… A doktor Żmuda od razu blednie.

- Znam... Był promotorem mojej pracy doktorskiej.

- Był? Dlaczego już nie jest?

- Różnica zdań.

- No właśnie... Mam tu wyniki obdukcji profesora Piwonia… Złamana szczęka, liczne stłuczenia i otarcia - dwa tygodnie spędził w szpitalu. Pan wie, co to znaczy? To znaczy, że prokuratura musi się tą sprawą zająć z urzędu. Izba Lekarska również bada sprawę, rozważają odebranie panu prawa wykonywania zawodu lekarza... Rozumie pan powagę sytuacji?

Adam próbuje przedstawić własną wersję wydarzeń – w której napastnikiem jest Piwoń. Jednak Siedlecki mu nie wierzy...