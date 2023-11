Basia Kurdej-Szatan i Mateusz Damięcki jako główna para w serialu "W rytmie serca" opowiedzieli w rozmowie z Party.pl jaka łączy ich relacja, jak się rozwijała ich serialowa znajomość oraz czy w drugim sezonie spotkają ich jakieś zmiany! Posłuchajcie!

Reklama

Zobacz koniecznie: TYLKO U NAS! Barbara Kurdej-Szatan zdradza szczegóły serialu „W rytmie serca’’ EKSKLUZYWNE VIDEO

O czym jest serial "W rytmie serca"?

Przypomnijmy, "W rytmie serca" opowiada o losach chirurga, dra Adama Żmudy (Mateusz Damięcki). Lekarz jest zmuszony do rezygnacji z pracy w renomowanym szpitalu i postanawia dołączyć do Lekarzy bez Granic w Afryce. Najpierw odwiedza jednak Kazimierz Dolny. W trakcie pobytu w miasteczku Żmuda ratuje życie kilku ludziom oraz wplątuje się w relacje z dwiema kobietami - z aspirant Weroniką Nowacką oraz Marią Biernacką (Barbara Kurdej-Szatan), z którą Adam miał romans w czasie studiów. Po rozstaniu Maria przerwała naukę i wyjechała z Warszawy. Kobieta jest teraz związana z doktorem Robertem Nowakowskim i wychowuje ośmioletniego syna Grzesia Biernackiego. Robert z rezerwą odnosi się do nowego lekarza w mieście.

Reklama

Basia Kurdej-Szatan i Mateusz Damięcki - co ich tak naprawdę łączy?