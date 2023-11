Już w poniedziałek w sprzedaży pojawi się nowe "Party", które można również kupić z dodatkiem serialowym "Party Seriale" - naszą nowością dla wszystkich fanów polskich, ale i nie tylko, produkcji! Co tym razem dla Was przygotowaliśmy? M.in. wywiad z Urszulą Dębską, która znika z serialu "Pierwsza Miłość". Jej bohaterka, Sabina, po postrzeleniu zapadła w śpiączkę, wybudziła się z niej, ale nie ma czucia w nogach. Czy to oznacza, że aktorka odchodzi z serialu na stałe? Odpowiedź - tylko w serialowym dodatku "Party Seriale"! Co jeszcze?

Diagnoza, M jak miłość, Barwy szczęścia... Co jeszcze?

Diagnoza - doktor Artman zna Annę! Czy jego wszystkie kłamstwa w końcu wyjdą na wierzch? Co łączy go z Anną Nowak? Nowy serial TVN wzbudza ogromne emocje.

Barwy Szczęścia - Kasia Glinka również znika z serialu. Jej bohaterka, Kasia Górka, będzie uczyć fitness w Dubaju! Co u innych bohaterów? Więcej info w "Party Seriale".

M jak miłość - Uczucie Madzi i Andrzeja kwitnie! Niedługo pojadą na romantyczną randkę do Kazimierza...

W środku również streszczenie i opisy takich hitów jak "Przyjaciółki", "Na dobre i na złe" czy "W rytmie serca", a także nowości z Netflixa! Serdecznie polecamy!

