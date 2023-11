Fani "Domu z papieru" długo czekali na ten moment. Netflix w końcu ujawnił jednak datę premiery trzeciego sezonu tego kultowego już serialu. "Dom z papieru 3" zadebiutuje w internecie 19 lipca. Znane są już pierwsze szczegóły jego fabuły. Co czeka naszych ulubionych bohaterów? Zobaczcie poniżej!

Reklama

Co wydarzy się w 3. sezonie "Domu z papieru"?

Po spektakularnej ucieczce ekipy Profesora (Álvaro Morte) wydawało się, że nic już im nie grozi. Okazuje się jednak, że policja wciąż depcze im po piętach. W najnowszym zwiastunie "Domu z papieru 3" Profesor ujawnia, że jeden z jego ludzi zostanie aresztowany! Policja będzie go przetrzymywała w nieznanym nikomu miejscu. To zmusi ekipę Profesora do powrotu...

Zobacz także: Na tę premierę czekają wszyscy! Kiedy startuje 3. sezon "Domu z papieru"?

O czym jest "Dom z papieru"?

"Dom z papieru" opowiada o losach kilku osób, które poznały się za pośrednictwem tajemniczego Profesora. Każda z nich ma na swoim koncie zatargi z prawem. Profesor szykuje ich do wielkiego skoku na mennicę, który dochodzi do skutku. Jednak nie wszystko idzie po ich myśli...

Czekacie na 3. sezon "Domu z papieru"?

"Dom z papieru 3" już 19 lipca na Netflixie

mat. prasowe

mat. prasowe