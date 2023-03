„Synowie Anarchii” to nie jedyny mocny serial o motocyklistach. Musicie sprawdzić te tytuły

Skórzana kurtka, długie włosy, broda, smar, narkotyki i krew – serial o motocyklistach to często opowieść o brutalnym świecie, jaki dobrze znają fani „Synów Anarchii”. Przygotowaliśmy podobne tytuły, ale nie tylko. Mamy też dla was ciekawe produkcje przygodowe.

Każdy wybrany przez nas serial o motocyklistach to zupełnie inna historia. Oczywiście w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć opowieści o bezwzględnych i brutalnych gangach, które – wbrew pozorom – nie były bandami zapijaczonych chuliganów w skórach, ale dobrze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Jednak świat motocyklistów ma znacznie więcej do zaoferowania. Możecie poznać historię powstania słynnego Harley-Davidson albo wybrał się w daleką podróż jednośladem razem z Ewanem McGregore’em.

Spis treści:

Ten serial o motocyklistach to jeden z lepszych tytułów w swoim gatunku. „Mayans M.C.” to historia Ezekiela „Eza” Reyesa – młodego mężczyzny, który marzy o tym, by stać się członkiem latynoskiego gangu, przemierzającego kraj na jednośladach. Oczywiście zadanie nie jest łatwe, ponieważ nie można sobie ot tak dołączyć do nielegalnej grupy szemranych facetów w skórach. Tatuaże i wyrok to zdecydowanie za mało. Trzeba jednak przyznać, że Ezra ma papiery na bycie gangsterem. Na swoim koncie ma odsiadkę w zakładzie karnym i to nie za jazdę brawurową jazdę, czy przejeżdżanie na czerwonym, ale za zabójstwo policjanta. Szybko się okazuje, że Ezekiel ma pewne ukryte zamiary co do gangu Majów. W dodatku dawna miłość bohatera wyszła za bossa kartelu narkotykowego, Miguela Galindo, którego z Majami łączą wspólne interesy. W produkcji zobaczymy m.in. JD Pardo, Sarah Bolger, Claytona Cardenasa oraz Edwarda Jamesa Olmosa. Fani słynnych „Synów Anarchii” nie powinni być rozczarowani. Warto przypomnieć, że „Mayans M.C.” to spin-off popularnej serii, dlatego możecie spodziewać się znajomych twarzy.

Serial jest dostępny na HBO Max i Disney+

To serial o motocyklistach, który stał się prawdziwą perełką wśród serii o dosiadających jednoślady, brodatych facetach w skórach. „Synowie Anarchii” opowiada historię Jakcsona „Jaxa” Hellera (w głównej roli Charlie Hunnam znany z takich hitów jak „Dżentelmeni”, „Król Artur: Legenda miecza” czy „Hooligans”), który chce sprowadzić gang z powrotem na ścieżkę wyznaczoną przez jego ojca. To jednak nie odpowiada aktualnemu liderowi grupy wyjętej spod prawa, który stawia na eskalację przemocy i nie toleruje sprzeciwu. Przywódca jest bezwzględny zarówno wobec obcych, jak i nieposłusznych członkom gangu. „Synowie Anarchii” to serial bardzo brutalny i zdecydowanie przeznaczony dla osób pełnoletnich. Wydłubywanie oczu, strzały w głowę, usuwanie tatuaży przy pomocy palnika czy wyrywanie języka są tu na porządku dziennym. W produkcji zagrali m.in. Kim Coates („Helikopter w ogniu”), Tommy Flanagan („Gladiator”, „Braveheart – Waleczne serce”), Katey Sagal („Świat według Budnych”) oraz Ron Perlman („Hellboy”, „Obcy: Przebudzenie”). Jeśli nie boicie się takich mocnych obrazków, polecamy wam też seriale dla dorosłych.

Serial jest dostępny na Disney+

Twórcy „Gangland – Podwójna gra” w swoim serialu o motocyklistach postanowili pokazać opartą na faktach historie dilera narkotykowego Charlesa Falco. Główny bohater (w tej roli Damon Runyan) trafia do więzienia i zostaje postawiony pod ścianą przez śledczych. Może spędzić w zakładzie karnym dwadzieścia lat albo pomóc w rozpracowaniu jednej z przestępczej organizacji. Oczywiście centrum wydarzeń stanowi świat nielegalnych gangów motocyklowych. W tym przypadku mowa o niesławnej grupie Vago. Znajdziecie tu wszystko, co członkowie tej subkultury utożsamiają z wolnością – prawo do noszenia (i używania) broni, handlu narkotykami oraz sięgania po wszelkie środki, które mogą zapewnić szacunek. To także historia jednej z największych i najbardziej udanych operacji przeciwko zorganizowanej przestępczości w Stanach Zjednoczonych, która pokazuje, jak wielkim zagrożeniem są gangi motocyklowe. W rolach głównych wystąpili Doń Francks, Stephen Eric McIntyre, James Cade oraz Ian Matthews. Jeśli lubicie historie z półświatka, polecamy wam nasze seriale o gangsterach.

To nie tylko serial o motocyklistach, ale również ambitnych pasjonatach, którym udało się dokonać niemożliwego. Większości z was z pewnością choć raz w życiu obiła się o uszy nazwa Harley-Davidson. Motocykle tej marki do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością i przeniknęły do szeroko rozumianej kultury. Do grona harleyowców należą m.in. wokalista Red Hot Chilli Peppers, Chad Smith oraz Rob Halford. Harley stał się stylem życia.

Gonić marzenia postanawiają bracia Arthur i Walter Davidsonowie oraz ich przyjaciel Bill Harley. Cel tej trójki jest jasno określony, ale niebywale trudny – skonstruować najszybszy motocykl świata. W serialu „Harley and Davidsons” przyglądamy się, jak paczka inżynierów z Wisconsin tworzy kolejne prototypy, rywalizując z innymi twórcami. Oczywiście nie może zabraknąć także scen wyścigów motocyklowych. Na ekranie zobaczymy Michiela Huismana („Gra o tron”, „Nawiedzony dom na wzgórzu”, „Wiek Adeline”), Buga Halla („American Pie: Księga miłości”), Roberta Aramayo („Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”, „Co kryją jej oczy”) oraz Gabriela Łunę („The Last of Us”, „Terminator: Mroczne przeznaczenie”). To obowiązkowa pozycja dla fanów jednośladów.

W tym serialu o motocyklistach coś dla siebie znajdą fani motoryzacji, reality show oraz słynnej serii o zombie „The Walking Dead”. Nietypowa mieszanka? Taka jak bohater tej produkcji, czyli tytułowy Norman Reedus, który jak tylko dostał propozycję stworzenia produkcji o swojej pasji, nie wahał się nawet przez chwilę.

Format „Ride with Norman Reedus” przypomina miks serii dokumentalnej i reality show. Prowadzący to aktor, którego największą rolą jest postać Daryla Dixona w „The Walking Dead”. Gwiazdora możecie kojarzyć również takich filmów jak „Święci z Bostonu” oraz „Gang braci”. Reedus, który prywatnie jest wielkim entuzjastą motocykli, do każdego odcinka zaprasza gościa, z którym przemierza inny region Stanów Zjednoczonych. Bohaterowie dyskutują o motorach, związanej z niej subkulturze i oglądają najróżniejsze modele jednośladów.

Wśród gości serii zobaczymy mnóstwo znanych twarzy. Razem z Reedusem w podróż wybiorą się m.in. Peter Fonda, którego możecie kojarzyć z kultowego już filmu „Easy Rider”, jednej z najsłynniejszych produkcji o motocyklach w historii kina. Prowadzący zaprosił również innego aktora, którego można zobaczyć w „The Walking Dead”, Jeffreya Deana Morgana (serialowy Negan Smith). W serialu pojawia się też jeden z najpopularniejszych amerykańskich komików, Dave Chappelle oraz Balthazar Getty („Władca much”, „Zagubiona autostrada”).

Kto powiedział, że każdy serial o motocyklistach musi być realizowany w Stanach Zjednoczonych? „W pułapce” z gangiem facetów w skórach mamy styczność w… Islandii. Co ciekawe, rola grupy nie jest tak oczywista, jak mogłoby się nam wydawać. W niewielkim miasteczku rybackim odchodzi do morderstwa. Ofiara okazuje się członkiem sekty. Śledczy podejrzewają, że zbrodnia może mieć związek z zaginięciem pewnej kobiety w 2013 roku oraz sporem o ziemię. Z czasem dowiadujemy się, że motocykliści żyją z sektą w bardzo napiętych stosunkach. Śledztwo jest bardziej skomplikowane, niż zakłada policja. Pracy nad sprawą nie ułatwia też szalejący sztorm. Jeśli zainteresował was ten tytuł, więcej podobnych znajdziecie w naszym zestawieniu seriali kryminalnych Netflixa.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Nietypowy serial o motocyklistach z gwiazdorską obsadą. Gdyby tak wszystko rzucić, wsiąść na motor i pojechać do Afryki? Na taki pomysł wpadli Ewan McGregor („Trainspotting”, saga „Gwiezdne wojny”, „Fargo”) oraz Charley Boorman („W moim kraju”, „Travellers”, „Pocałunek węża”). Na swoim BMR R 1200 GS Adventure gwiazdy wyruszyły ze szkockiej miejscowości, będącej najbardziej wysuniętą na północ osadą Wielkiej Brytanii, John O’Groats. Cel to natomiast Cape Agulhas – najbardziej wysunięta na południe miejscowość przylądku Afryki. Po drodze aktorzy przekraczają granice 20 państw, m.in. Libii, Sudanu, Etiopii, Ugandy, Ruandy, Tanzanii, Botswanie oraz Wybrzeża Szkieletów w Namibii. McGregor i Boorman odwiedzą ośrodki UNICEF, który jest patronem tej wycieczki.

Serial jest dostępny w Apple TV+

Kolejny serial o motocyklistach dla fanów motoryzacji i przygód Iwana McGregora oraz Charleya Boormana. Tym razem gwiazdorzy postanowili przesiąść się na… motocykle elektryczne i to nie byle jakiej marki – Harley-Davidosn. Para przyjaciół ma na swoim koncie wycieczkę przez Europę, podróż z Azji do Kanady oraz z Europy na koniec Afryki. Kolejne serie potwierdzają, że widzowie pokochali ten odcinkowy dokument. Nadszedł czas, by zaliczyć wyprawę przez Ameryki. Aktorzy rozpoczynają swoją przygodę na samym dole Ameryki Południowej, by zakończyć ją w Los Angeles. Fani razem z McGregorem i Boormanem mogą podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy obu kontynentów.

Serial jest dostępny w Apple TV+

Jeśli obejrzeliście każdy proponowany przez nas serial o motocyklistach, poniżej prezentujemy kilka podobnych tytułów, które również mogą wam się spodobać.