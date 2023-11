5 z 8

Odcinek 207

Kiedy sidła mordercy coraz ciaśniej zaciskają się wokół nowej ofiary, policjanci gorączkowo sprawdzają wszystkie dostępne im tropy. W dodatku na komendzie panuje grobowa atmosfera po ostatnich wydarzeniach, gdy Kubis w środku nocy wyciągnął z łóżek kilku najbardziej zaufanych ludzi do udziału w newralgicznej akcji związanej z ich kolegą. Jawor pokrótce wtajemnicza Dagę w sytuację, ale zaznacza, że nie wie wszystkiego i nie chce siać plotek. Tymczasem, po bezowocnym przeszukaniu gabinetu Pałęckiego, Bolo prześledził przeszłość psychoterapeuty. Podczas narady policjantów z prokuratorem,Kinga Wilk usilnie przekonuje, że morderca jest w trakcie serii i powinni jak najszybciej przejść do bardziej radykalnych działań, np. rozpowszechniając w mediach profil sprawcy. Doprowadza to Jagiełłę do szału i odsunięcia profilerki od śledztwa, ku niezadowoleniu Jawora i Górskiej. Wilk, urażona i załamana, postanawia zająć się ważną sprawą dotyczącą jej własnej przeszłości, co także nie okazuje się łatwe. Jednocześnie, mimo zakazów Jagiełły, cały czas nie daje za wygraną w sprawie Pałęckiego. Podążając swoim tropem, podpowiada jednocześnie Dadze i Jaworowi, by pamiętali, że mają do czynienia z człowiekiem, który w wielu sytuacjach postąpi dokładnie odwrotnie niż inni przestępcy i tradycyjne policyjne metody raczej się tu nie sprawdzą. Radzi im by nie szukali dowodu, bo Pałęcki go nie zostawi i skupiali się raczej an tym czego nie ma niż tym co jest…