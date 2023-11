Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

4 z 6

Środa, odc. 171

W pobliżu domu weselnego znalezione zostaje ciało pana młodego. Ktoś uderzył go łopatą w tył głowy, jeszcze zanim doszło do ślubu. Ku zaskoczeniu prowadzących śledztwo Jawora i Górskiej, morderca bardzo szybko przyznaje się do winy. To jednak dopiero początek dramatu. W tej sprawie nic nie jest jasne, a zabójstwo niedoszłego nowożeńca okazuje się wentylem, przez który na światło dzienne wydostaje się cały szereg brudnych tajemnic, jakie skrywała rodzina. Równolegle Jawor i Górska kontynuują śledztwo w sprawie niejasnej śmierci Eweliny Burowskiej. Podczas pogrzebu dziewczyny jej przyjaciółka rzuca cień podejrzenia na ojca Eweliny, sugerując, że od jakiegoś czasu byli w konflikcie. Idąc tym tropem, kryminalni trafiają do Pałęckiego, psychoterapeuty, u którego leczyła się dziewczyna. Górska zamieszkuje w nowym miejscu. Jej współlokatorka, Lilka, z zaskoczeniem odkrywa, że Daga jest policjantką. Od tej chwili w mieszkaniu zaczynają się dziać niewytłumaczalne rzeczy.

