Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

Odc 187.

Na parkingu pod motelem znalezione zostają zwłoki mężczyzny. Policjantom udaje się ustalić jego tożsamość - to biznesmen Kulikowski. Kiedy jednak jadą porozmawiać z jego żoną, ta nie może wyjść z szoku: jej mąż zmarł kilka dni wcześniej – i to na zawał, w szpitalu, a nie pod jakimś motelem. Jawor i Górska odkrywają, że jego firma to przykrywka dla przerzutu kradzionych aut. Najwyraźniej zmarły miał wiele tajemnic, nawet przed własną rodziną. Jawor kontynuuje swój przelotny romans z Miśką, dziewczyną poznaną na imprezie. Nie podoba się to ani Dadze, ani co gorsza Wojtali, który jest świadkiem ich amorów. Lilka również nie może przeboleć porażki, ale ona akurat nie poddaje się tak łatwo.