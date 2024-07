10 z 15

Ukochany Marty Hoffer - Janusz ginie w tragicznym wypadku samochodowym w serialu "Na Wspólnej". Podczas podróży Marty i Janusza nad morze, kierowca TIR-a traci panowanie nad ciężarówką. Janusz by uniknąć czołowego zderzenia skręca i uderza w drzewo. W stanie krytycznym trafia do szpitala. Lekarzom nie udaje się go uratować i Gajewski umiera.