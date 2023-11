2 z 4

Zaniepokojony ratownik od razu pojedzie na miejsce i znajdzie pod tym adresem przejazd kolejowy. Po chwili zobaczy za to, że na torach stoi auto - a w nim tkwi uwięziona Gabi! Dziewczyna będzie przypięta kajdankami do kierownicy. Gdy Piotr podbiegnie, by ją uwolnić, przyjaciółka go zatrzyma…

- Samochód jest zaminowany, uciekaj!

- Co ty mówisz?!

- Pod samochodem jest bomba... Powiedział mi. Jak go ruszysz, wybuchnie!

