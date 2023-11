Serial "Ślepnąc od świateł" w ciągu kilku miesięcy osiągnął ogromny sukces. Gdy tylko pojawił się na platformie HBO GO, większość widzów pochłonęła go w jeden wieczór. Serial "Ślepnąc od świateł" powstał na podstawcie książki Jakuba Żulczyka o tym samym tytule. Udało mu się zgarnąć niemal wszystkie najważniejsze nagrody, w tym między innymi statuetkę Orła za najlepszy serial 2018 roku. Okazuje się, że już niedługo produkcja HBO podbije także Stany Zjednoczone!

"Ślepnąc od świateł" zostanie pokazane w Stanach Zjednoczonych

"Ślepnąc od świateł" było najchętniej oglądanym serialem na platformie HBO GO w 2018 roku. Polska produkcja wyprzedziła takie światowe hity, jak choćby "Gra o tron", "Ostre przedmioty" czy też "Westworld". Co ciekawe, był to również najchętniej oglądany serial w Europie Środkowej.

Producenci "Ślepnąc od świateł" postanowili podbić także amerykański rynek. Jak się okazuje, trwają właśnie pracę nad tłumaczeniem serialu na język angielski. Jeszcze w tym roku zostanie on pokazany w Stanach Zjednoczonych. Skąd taka decyzja? Być może producentów "Ślepnąc od świateł" zachęcił fakt, iż prestiżowy magazyn "Variety" umieścił go na liście najciekawszych tegorocznych seriali wyprodukowanych poza USA.

Myślicie, że amerykańska widownia pokocha historię o polskim dilerze?

Kamil Nożyński ma szansę zostać międzynarodową gwiazdą

