W naszym rankingu 15 seriali z różnych stron świata znajdziesz różnorodność, patrząc na gatunek czy kraj, z którego pochodzi. Nie zabraknie także wątków kryminalnych, miłosnych czy strategicznych.

Pierwszym w rankingu seriali z różnych stron świata jest „Narcos”. Produkcja opowiada o Pablo Escobarze, który swoje 5 minut zdobył w latach 70., sprzedając kokainę. Propozycja dostała aż 11 nominacji do nagród w ramach: Złotych Globów, Emmy, People’s Choice, Satelity, Złotych Szpul, BAFTA TV, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów oraz Filmwebu, na którym posiada notę aż 8,5 na 10!

Pablo Escobar od późnych lat 70. zaczyna po raz pierwszy produkować kokainę. Serial ukazuje, w jaki sposób mężczyzna stał się częścią świata, w którym handluje się narkotykami. Wkrótce Pablo otwiera laboratoria, które pozwalają mu na szerszą produkcję używek, gdyż popyt na nie wciąż rośnie. Z czasem mężczyzną zaczynają interesować się amerykańscy agenci DEA, którzy depczą po piętach jego kartelowi. Praca policjantów z początku jest trudna, ponieważ agenci Steve i Javier różnią się od siebie. Pierwszy z nich jest ambitny oraz porywczy, natomiast drugi bywa bardziej powściągliwy oraz oddany swoim ideałom. Pablo Escobar ciągle stara się uciekać przed odpowiedzialnością oraz więzieniem.

W tytułową rolę wcielił się Wagner Moura znany z produkcji „Elitani”, „Carandiru” czy „Sergio”.

„Dom z papieru” to produkcja, która zdobyła nagrodę Emmy za najlepszy serial dramatyczny oraz nominację do Critics’ Choice Television za najlepszy serial zagraniczny. Na Filmwebie produkcja posiada 8,2 gwiazdki na 10!

Serial opowiada o ośmiorgu przestępcach, którzy napadają na hiszpańską mennicę. W grę wchodzi nawet 2,5 miliarda euro! Całą akcję poza murami budynku nadzoruje tajemniczy Profesor, który przygotowywał się do tego napadu wiele miesięcy, przewidując każdy ruch policji. Żaden z uczestników przedsięwzięcia nie zna swojego imienia. Grupa posługuje się pseudonimami – nazwami światowych miast. Z początku złodziejom wydaje się, że cały misterny plan pójdzie gładko, jednakże nawet Profesor przekona się na własnej skórze, że nie do końca zda on egzamin.

Kolejną propozycją w zestawieniu jest „Skam”. Serial opowiada o współczesnym życiu młodzieży, która mierzy się ze złamanym sercem, skandalami oraz codziennym życiem. Produkcja na Filmwebie posiada notę 8,1 na 10.

Każdy odcinek serialu opowiada o historii innego bohatera. Poruszane są w nich problemy oraz sytuacje, w których norweska młodzież musi borykać się przez cały czas dorastania. Produkcja otwarcie opowiada o akceptacji w towarzystwie bądź o tolerancji. Bohaterowie, posiadając konta w mediach społecznościowych, co chwilę publikują coś do sieci, niwelując między rzeczywistością a fikcją. Serial porusza wiele trudnych społecznie tematów, nie robiąc wszystkiego „na ostatnią chwilę”.

To, co wyróżnia serial „Skam” to naturalni bohaterowie. Widz, chociaż w jednym z odcinków znajdzie postać, z którą się utożsami.

Czwartą propozycją jest irlandzka produkcja „Normalni ludzie”. Jest to historia zwyczajnych osób, które mierzą się z dorastaniem we współczesnym świecie. Serial jest ekranizacją powieści Sally Rooney o tym samym tytule. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 7,7 na 10 oraz zdobyła nagrody w ramach IFTA i BAFTA TV.

Marianne i Connell uczęszczają do irlandzkiego liceum. Ona – buntowniczka, outsiderka, wyśmiewana przez rówieśników, pochodząca z bogatego domu. On – introwertyk, wrażliwy, nieakceptowany przez kolegów, wychowany przez samotną matkę. Młodzi ukrywają przed wszystkimi swoją miłość oraz intymność, jaką siebie darzą. Czas rozdziela drogi pary, by mogły się one znów spotkać na uniwersytecie w Dublinie.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Daisy Edgar-Jones („Pod sztandarem nieba”, „Gdzie śpiewają raki”) oraz Paul Mescal („God’s Creatures”, „Aftersun”).

Produkcja „Książęta” jest miniserialem, który podzielony jest tylko na 6 odcinków. Serial posiada na Filmwebie notę w wysokości 7,5 na 10.

Fabuła opowiada o młodym księciu, który trafia do szkoły z internatem. Z jednej strony odczuwa presję rodziny królewskiej, a z drugiej mierzy się z nowymi wyzwaniami, które ciągle stawia przed nim los. Chłopak czuje, że w tym czasie lepiej pozna siebie oraz zdecyduje, na czym tak naprawdę zależy mu w życiu. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy tytułowy książę zakochuje się w swoim najlepszym przyjacielu. To komplikuje jego życie, gdyż bohater musi wybrać między obowiązkami a miłością.

W rolę księcia Wilhelma wcielił się Edvin Ryding znany z produkcji „Kochaj mnie”, „Testament Nobla” czy „Gåsmamman”.

„Squid Game” to kolejna propozycja serialu z różnych stron świata, która na Filmwebie posiada 7,3 gwiazdki na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Gotham, Critics’ Choice Television, Critics Choice Super Awards, Amerykańskiego Instytutu Filmowego, Amerykańskiej Gildii Scenografów, Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, Film Independent, Satelity, People’s Choice, Emmy, Filmwebu oraz Złotych Globów.

Serial opowiada o 456 osobach, które mają problemy finansowe. Dostają zaproszenie do wzięcia udziału w grze, o której nie wiedzą nic – dostają tylko zapewnienie, że nagroda rozwiąże ich wszystkie zadłużenia. Akcja toczy się w miejscu, którego położenia nie znają. Ich zadaniem jest uczestniczenie w dziecięcych zabawach, które znane są w Korei Południowej. Szczęśliwcy przechodzą do kolejnego etapu, a przegrani skazani są na natychmiastową śmierć.

W rolę głównego bohatera wcielił się Jung-Jae Lee znany z produkcji „Sin-se-gae”, „Si-wol-ae” czy „I zbaw nas ode złego”.

Następną propozycją w rankingu jest „Alice in Bordeland”. Produkcja posiada na Filmwebie notę 7,2 na 10.

Serial opowiada o nastolatku, który całe swoje dnie spędza na graniu w gry komputerowe. Pewnego razu wraz z dwójką przyjaciół przenosi się do dziwnej wersji opustoszałego Tokio. Odkrywają, że by przetrwać, muszą brać udział w niebezpiecznych grach. Jeśli bohaterowie odmówią, zostaną pozbawieni życia specjalnym laserem. Przyjaciele nie pozostają w nich sami, ponieważ udział w zawodach bierze wiele innych uczestników. Walcząc o życie, powoli odkrywają, kto stoi za wszystkimi intrygami.

W rolę Arisu wcielił się Kento Yamazaki znany z produkcji „Heroine Shikkaku”, „Death Note” czy „Orange”.

Ostatnim serialem w zestawieniu jest „The Valhalla Murders”. To jedna z najpopularniejszych produkcji kryminalnych w Islandii. Serial zdobyła 13 nominacji oraz nagrodę Edda za dźwięk roku dla Huldar Freyr Arnarson, a na Filmwebie posiada 6,7 gwiazdki na 10.

Fabuła opowiada o detektywie powracającym na Islandię w celu odnalezienia seryjnego mordercy. Tajemniczym tropem okazuje się zdjęcie, które niesie za sobą wiele pytań. Niezidentyfikowanego zabójcę ściga również ambitna policjantka, która przechodzi przez trudny etap samodzielnego wychowania syna. Kobiecie przed nosem przeszedł awans, więc teraz zrobi wszystko, by zasłużyć na odpowiednie nagrodzenie jej pracy. Para detektywów od teraz będzie musiała połączyć siły, aby odnaleźć przestępcę.

Oprócz wyżej wymienionych propozycji, fani seriali z różnych stron świata mogą również sięgnąć po:

