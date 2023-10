Poniższe propozycje dostały nominacje do nagród w ramach Saturnów czy AACTA. Poznaj pozostałe seriale z Petą Wilson oraz dowiedz się więcej o życiu aktorki.

Reklama

Spis treści:

Pierwszym znanym serialem z Petą Wilson jest „Nikita”. Produkcja oparta jest na filmie o tym samym tytule w reżyserii Luca Bessona oraz posiada nominację do Saturna z 1998 roku dla najlepszej aktorki telewizyjnej – Pety Wilson. Serial na Filmwebie ma 7,1 gwiazdki na 10.

Tytułowa Nikita jest narkomanką, która zostaje niesłusznie skazana na dożywocie za zarzut zabicia policjanta. W więzieniu kobieta dowiaduje się, że upozorowano jej samobójstwo oraz że będzie musiała pracować dla tajnej organizacji terrorystycznej o nazwie Sekcja 1. Pod swoje skrzydła przygarnia ją opiekun, który szkoli ją tak, by Nikita stała się prawdziwą maszyną do zabijania. Z czasem między nią a mężczyzną rodzi się uczucie, które jest problemem dla pracodawcy kobiety. Po czasie bohaterka zdaje sobie sprawę, że nie bez powodu została ściągnięta do organizacji. Ktoś ewidentnie miał plan, by się tam pojawiła. Nikita stanie przed trudnym wyborem – zostać z ukochanym i dowiedzieć się prawdy, czy uciec.

Produkcja stała się bardzo popularna w latach 90. Nikt wtedy nawet nie zdawał sobie sprawy, że zdobędzie ona aż tak dużą popularność.

Drugim serialem z Petą Wilson jest „Jonny Zero” z notą na Filmwebie 7,1 na 10. Kobieta pojawia się tylko w dwóch odcinkach produkcji.

Fabuła opowiada o Jonnym, który wyszedł z więzienia. Bohater czuje potrzebę odbudowania swojego wizerunku oraz zwalczenia pokus, które pojawiają się na jego drodze. Pewnego dnia mężczyzna napotyka swojego byłego szefa, który jest właścicielem nocnego klubu. Proponuje mu pracę, którą były więzień przyjmuje, by rozwiązywać sprawy kryminalne. W międzyczasie FBI chce zmusić Jonny'ego, by ten pracował incognito i wydał swoich przyjaciół.

Trzecim, a zarazem najnowszym serialem z Petą Wilson jest „Troppo”. Produkcja dostała nominację do AACTA za najlepszy dźwięk w filmie telewizyjnym dla Joela McLeana. Na Filmwebie posiada notę w wysokości 6,1 na 10.

Ted, były detektyw policyjny, decyduje się wyjechać na prowincję. Mężczyzna zostaje oskarżony o wiele zbrodni i pełen niepokoju oraz rozżalenia zostawia w Sydney swoją żonę i dziecko. Postanawia samotnie trzymać się w cieniu. Amanda to pani detektyw, która posiada kryminalną przeszłość. Jako nastolatka popełniła kilka przestępstw i musiała odbyć karę w więzieniu. Pewnego dnia bohaterowie się poznają. Kobieta prosi Teda o pomoc w rozwiązaniu sprawy zaginięcia koreańskiego twórcy innowacji technologicznych. Ten duet to tylko początek problemów. Bohaterowie odkryją, że w Crimson Lake narasta ilość nietypowych zgonów. Zaczyna się walka o przetrwanie.

Produkcja swoją premierę miała w listopadzie na platformie streamingowej Viaplay. Fabuła serialu opiera się powieści Candice Fox „Miasteczko Crimson Lake”.

Zobacz także: Seriale z Nicole Kidman: 6 tytułów, które warto obejrzeć

Dla fanów aktorki, mamy jeszcze kilka propozycji seriali, których Peta Wilson zagrała w pojedynczych odcinkach:

„Zagadkowe opowieści” – serial, który składa się z 14 różnych historii, łączących się w jedną całość,

„The Finder” – serial o mężczyźnie, który cierpi na uszkodzenie mózgu,

„CSI: Kryminalne Zagadki Miami” – serial o grupie śledczych, którzy łapią przestępców za pomocą nowoczesnych metod,

„Nieśmiertelny” – serial o mężczyźnie, który zyskuje dar nieśmiertelności.

Peta Wilson wychowywała się w biednej rodzinie. Kobiecie oraz jej bliskim brakowało często bieżącej wody czy prądu. W jej domu panowała również malaria, na którą przyszła aktorka zachorowała. Po czasie kobieta odbiła się od dna i zajęła się sportem oraz zdrowym stylem życia. Los zweryfikował jej siłę po raz drugi, kiedy w 1982 roku jej rodzice się rozwiedli. Po rozwodzie Peta zamieszkała z dziadkami, gdyż nie potrafiła wybrać między matką a ojcem. Nowi opiekunowie byli dla niej ogromnym wsparciem w tamtym czasie.

Aktorka zawsze chciała być modelką. Po burzliwym dla niej okresie postanowiła przeprowadzić się do USA, by pracować w tym zawodzie. W tym samym roku dodatkowo zapisała się do Actors Circle Theater w Los Angeles, gdzie jej mentorem był Arthur Mendoza.

Na początku kariery kobieta nie dostawała ambitnych i dużych ról, lecz grała epizodyczne sceny. To nie podcięło jej skrzydeł i w dalszym ciągu kontynuowała naukę aktorstwa. Zadebiutowała również w teatrze. Później Peta zaczęła pojawiać się w amerykańskich produkcjach. Przełomem był dla niej serial „Nikita”. Po sporej popularności produkcji kobieta nie pojawiła się na dużym ekranie do 2003 roku. Po czasie aktorka powróciła i to z wielkim hukiem. Zagrała jedyną damską rolę w „Lidze niezwykłych dżentelmenów”. Przeszła w tym filmie ogromną metamorfozę, która oczywiście została doceniona przez jej najwierniejszych fanów. Dostała nawet nominację dla najlepszej drugoplanowej postaci!

Przez kolejne lata aktorka nie zdobywała większych ról. Wzięła udział w kilku projektach aż do roku 2007. Wtedy pojawiła się w „Superman: Powrót”. Później zagrała epizodycznie w paru serialach telewizyjnych. Kobieta poświęciła się modzie i projektowaniu, gdyż jak już wiemy – było to bliskie jej sercu.

Reklama

Peta Wilson znana jest widzom z serialu „Nikita”. Ponadto zadebiutowała jako projektantka bielizny pod pseudonimem „Wylie Wilson”. Zakończyła swoją karierę w 2015 roku na filmie „Dutch Kills”, lecz niespodziewanie pojawiła się w serialu „Troppo” w 2022 roku jako Eve.