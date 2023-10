Poniższe produkcje otrzymały nagrody w ramach: MTV, Teen Choice, Saturnów, BAFTA TV, People’s Choice, a nawet Filmwebu. Zapoznaj się z serialami o nastolatkach na Netflixie, który każdy fan perypetii młodzieżowych powinien obejrzeć.

Pierwszym serialem o nastolatkach na Netflixie jest „Stranger Things”. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Emmy, People’s Choice, Saturnów, Satelity, Teen Choice, MTV, Critics Choice Super Awards, Critics’ Choice Television, Kids Choice czy Filmwebu, na którym posiada notę 8,3 na 10.

Bohaterami produkcji jest grupka dzieciaków, przeżywających ponadnaturalne wydarzenia. Historia skupia się na Willu, który w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął. W mieście Hawkins pojawia się tajemnicza dziewczyna imieniem Jedenastka, która zbliża się do przyjaciół zaginionego chłopca, Lucasa, Dustina i Mike’a. Cała czwórka próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego zaginięcia Willa.

W produkcji wystąpili: Millie Bobby Brown („Intruders”, „Godzilla vs. Kong”), Noah Schnapp („Czekając na Anyę”, „Most szpiegów”), Caleb McLaughlin („Wysokie loty”, „The New Edition Story”), Gaten Matarazzo („Honor Society”) oraz Finn Wolfhard („Sezon na psa”, „Guwernantka”).

Drugą z propozycji seriali o nastolatkach na Netflixie jest „Skins”. Produkcja otrzymała nagrodę BAFTA TV za najlepszą czołówkę, a na Filmwebie zdobyła 7,8 gwiazdki na 10.

Historia opowiada o brytyjskiej młodzieży, przez którą przewijają się papierosy, litry alkoholu oraz narkotyków. Nastolatkowie bawią się życiem, bez zważania na to, co pomyślą inni na ich temat. Nie doznają poczucia bezpieczeństwa wyniesionego z domu i zapominają o bożym świecie. Z reguły każdy odcinek zatytułowany jest imieniem osoby, o której będzie przedstawiona historia. Z czasem poznać możesz opis zewnętrzny bohaterów, ich zachowanie czy poczynania.

Warto wspomnieć, że „Skins” to nie jest opowieść jednej grupy. Każda odsłona ukazuje losy kolejnych nastolatków. Odcinki skupiają się na kwestiach związanych z dojrzewaniem. W produkcji wystąpili: Nicholas Hoult („Wiecznie żywy”, „Był sobie chłopiec”), Joe Dempsie („Układanka”, „Ktoś z nas”), Mitch Hewer („Nieprzyzwoitka”, „Britannia High”), Hanna Murray („Mroczne cienie”, „Gra o tron”) oraz Dev Patel („Zielony Rycerz. Green Knight”, „Ostatni Władca Wiatru”).

„Outer Banks” to kolejny serial o nastolatkach na Netflixie, który na Filmwebie posiada notę 7,4 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach MTV oraz People’s Choice.

Historia opowiada o czwórce przyjaciół, którzy mieszkają w mało prestiżowej dzielnicy, na wyspie w Karolinie Północnej. Pewnego dnia przechodzi huragan, który burzy plany wakacyjne nastolatków. Jednocześnie rozpoczyna się dla nich nowa, ekscytująca przygoda. Młodzież wyrusza na poszukiwania ojca jednego z nich oraz skarbu, do którego tylko mężczyzna miał mapę. Czy im się to uda?

W produkcji wystąpili: Charles Esten („Opowiedz mi bajkę”, „Nashville”), Drew Starkey („Nienawiść, którą dajesz”, „Diabeł wcielony”), Chase Stokes („Porady doktora Ptaszka”, „Between Waves”) oraz Madelyn Cline („Wymazać siebie”, „Gigant”).

Następną propozycją serialu o nastolatkach na Netflixie jest „Szkoła dla Elity”, która na Filmwebie otrzymała ocenę 7,2 na 10 oraz zdobyła nagrodę w ramach GLAAD Media za najlepszą hiszpańskojęzyczną telenowelę.

Do liceum przychodzi trójka nowych uczniów. Pochodzą oni z klasy robotniczej. Ciężko im odnaleźć się w nowych realiach, z jakimi muszą się mierzyć, ponieważ młodzież z bogatych domów nie patyczkuje się z nimi. Pewnego dnia dochodzi do tragedii, w której jeden z nastolatków ginie… Kto odpowiada za to zabójstwo? Czy to być może jeden z nowych uczniów? Czy są to jednak jakieś stare porachunki wśród bogatych nastolatków? Wszystkie odpowiedzi uzyskasz, oglądając „Szkołę dla Elity” na Netflixie!

W produkcji wystąpili: Miguel Herrán („Barcelona 77”, „Nic w zamian”), Omar Ayuso („Maras”), Danna Paola („Czas trochę tutaj namieszać”, „Rywalka od serca”) oraz Mina El Hammani („W szeregach ISIS”, „Internat”).

„Trzynaście powodów” to kolejny serial w zestawieniu. Produkcja na Filmwebie posiada notę 7,1 na 10. Serial powstał na podstawie powieści autorstwa Jaya Ashera, o tym samym tytule. Ciekawostką jest to, że po ponad dwóch latach po premierze pierwszego odcinka zdecydowano się usunąć scenę samobójstwa, które popełniła główna bohaterka.

Historia opowiada o dziewczynie imieniem Hannah Baker, która popełniła samobójstwo. W ręce jej kolegi ze szkoły, Claya, wpadają nagrane przez ofiarę kasety. Znajduje je on któregoś dnia, na ganku swojego domu. Ich treść mówi o trzynastu powodach, przez które bohaterka się zabiła. Takie produkcje poruszają przede wszystkim, czym jest nękanie przez rówieśników, które zostało przedstawione z najgorszym możliwym zakończeniem. Cała fabuła oparta jest na perspektywie nieżyjącej dziewczyny.

W produkcji wystąpili: Katherine Langford („Spontaniczni”, „Twój Simon”), Dylan Minnette („Labirynt”, „Nie oddychaj”), Ajiona Alexus („Imperium”, „Włamanie”) oraz Alisha Boe („Zróbmy zemstę”, „Śmierć się śmieje”).

„Riverdale” to kolejna propozycja w zestawieniu, która na Filmwebie otrzymała ocenę 6,7 na 10. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Kids Choice, Teen Choice, People’s Choice oraz Saturnów.

Życie mieszkańców miasteczka diametralnie zmienia się, kiedy w tajemniczych okolicznościach ginie Jason Blossom, który był synem wpływowych ludzi w Riverdale. Betty, Jughead, Archie oraz nowa uczennica Veronica, próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wszystkie tropy miejscowej policji prowadzą donikąd, a przyjaciele ofiary chcą znaleźć mordercę. Z czasem w mieście narasta napięcie, podczas którego wychodzą coraz to nowe sekrety mieszkańców.

Co ciekawe, produkcja powstała na podstawie komiksów Archie Comics. W produkcji wystąpili: K.J. Apa („Wierzę w Ciebie”, „Był sobie pies”), Lili Reinhart („Ślicznotki”, „Królowie lata”) czy Camila Mendes („Groźne kłamstwa”, „Wynajmij sobie chłopaka”).

Następnym serialem o nastolatkach na Netflixie jest „Insatiable”, który na Filmwebie zdobył 6,0 gwiazdek na 10.

Historia opowiada o Patty, która jest prześladowana oraz lekceważona przez swoją wagę. Pewnego dnia dochodzi do sytuacji w jej życiu, przez którą chudnie. Od tego momentu dziewczyna bierze sobie za cel wszystkich, którzy ją niegdyś skrzywdzili. Zauważa ją mecenas Bob Armstrong, którego pasją jest szkolenie uczestniczek do konkursów piękności. Ten, widząc potencjał w Patty, bierze ją pod swoje skrzydła. Z początku łączą ich tematy zawodowe, lecz później oboje starają się, by dziewczyna zdobyła tytuł najpiękniejszej w wyborach miss. Mężczyzna oraz jego żona Coralle nie zdają sobie jednak sprawy, do czego Patty może się posunąć, by zranić tego, kto kiedykolwiek ją poniżał.

W rolę głównej bohaterki wcieliła się Debby Ryan znana z produkcji „Jessie”, „Każdego dnia” czy „Suite Life: Nie ma to jak statek”).

Przedostatnią propozycją serialu o nastolatkach na Netflixie jest „Everything sucks!”, który na Filmwebie otrzymał notę 6,6 na 10.

Jest rok 1996. Do liceum w stanie Oregon w mieście Boring uczęszcza grupa nastolatków. Główny bohater, pierwszoklasista Luke, jest miłośnikiem kina. Wraz z przyjaciółmi, niezbyt rozgarniętym Tylerem oraz opanowanym kujonem McQuaidem, zapisują się do klubu filmowego, by realizować niespełnione pasje. Pierwszorzędnym celem chłopaka jest oczywiście poznanie dziewczyny. W oko wpada mu Kate Messner, która jest córką dyrektorki szkoły. Od teraz skomplikowana relacja pary będzie najważniejszym punktem historii.

W produkcji wystąpili: Peyton Kennedy („Pojmani”, „Miasteczko Cut Bank”), Patch Darragh („Wizyta”, „Udając gliniarzy”), a także Claudine Mboligikpelani Nako („Sadie”, „Outside In”).

Zestawienie seriali o nastolatkach na Netflix zakończymy „Lato Summer”. Produkcja na Filmwebie zdobyła ocenę 5,8 na 10.

Akcja rozgrywa się w Australii. Zbuntowana bohaterka całe swoje życie spędziła w Nowym Jorku, uczęszczając tam również do szkoły. Dziewczyna czuła, że zawsze jej tam czegoś brakowało. Pewnego dnia zostaje wyrzucona z obecnego liceum. Jej przybycie do nowego miejsca wiąże się z niemałym zamieszaniem wśród tutejszych surferów. Summer z czasem zaczyna klimatyzować się w nowym otoczeniu oraz interesować się tym sportem. Dziewczyna ma poczucie, że wreszcie odnalazła przyjaciół i prawdziwy dom.

W produkcji wystąpili: Sky Katz („Raven na chacie”), Kai Lewins („Ryk”, „Hultaje”) oraz Lilliana Bowrey, której serial jest pierwszy w karierze.

Życie i problemy nastolatków mogą być bardzo wciągające, zwłaszcza, jeśli historia bohaterów ma dobrą fabułę. Mamy dla ciebie jeszcze kilka propozycji, gdzie nastolatkowie grają pierwsze skrzypce:

