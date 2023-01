Seriale młodzieżowe: poznaj 10 najciekawszych i wartościowych produkcji

Seriale młodzieżowe są interesującą treścią nie tylko dla młodszej widowni, ale również dla tej dorosłej. Przeważnie w takich produkcjach ukazane są problemy nastolatków oraz to, jak sobie z nimi radzą.

W naszym rankingu seriali młodzieżowych zebraliśmy tytuły amerykańskie oraz te z innych części świata. Seriale młodzieżowe cieszą się coraz większą popularnością, więc nie dziwi nas fakt, że z roku na rok nowych tytułów oraz kolejnych sezonów znanych produkcji przybywa.

Spis treści:

„Skins” to serial młodzieżowy dla nastolatków, którzy są w fazie dorastania. Emitowany był w latach 2007-2013, a wierni fani wciąż wracają do niego. Produkcja dorobiła się aż 7 sezonów.

Fabuła krąży wokół brytyjskiej młodzieży, przez którą przewijają się papierosy, litry alkoholu i narkotyków. Bawią się życiem, bez zważania na to, co pomyślą inni. Bez poczucia bezpieczeństwa wyniesionego z domu, zapominają o bożym świecie. W większości każdy odcinek zatytułowany jest imieniem osoby, o której będzie historia. Z czasem poznajemy opis zewnętrzny bohaterów, ich zachowanie czy poczynania. Fenomenem całej historii jest również fakt, że oglądając ten serial, utożsamiamy się w pewnym stopniu do nich.

Warto wspomnieć, że „Skins” to nie jest opowieść jednej grupy. Każda odsłona ukazuje losy kolejnych nastolatków. Odcinki skupiają się na kwestiach związanych z dojrzewaniem. Jeśli sama jesteś w takim wieku bądź masz nastoletnie dzieci, to polecamy ci tę produkcję.

Trzynaście razy na tak. Tak byśmy zarekomendowały ten serial młodzieżowy. Jest to pierwsza produkcja, która zajęła się problemem samobójstwa nastolatków, która dopiero co wchodzi w dorosłość. Powstał na podstawie powieści autorstwa Jaya Ashera, o takim samym tytule.

Opowiada o Hannah Baker, która popełniła samobójstwo. W ręce Claya, kolegi ze szkoły, wpadają nagrane przez dziewczynę kasety. Znajduje je któregoś dnia, na ganku swojego domu. Mówią one o trzynastu powodach, przez które dziewczyna się zabiła. Typowe dla takich produkcji jednak jest nękanie przez rówieśników, które zostało przedstawione z najgorszym możliwym scenariuszem. Cała historia opowiedziana jest z perspektywy nieżyjącej dziewczyny.

Jest to na tyle „mocny” serial, że po ponad dwóch latach po premierze pierwszego odcinka, zdecydowano się na usunięcie sceny samobójstwa, które popełniła główna bohaterka. Ogromny sukces, jaki osiągnął, zmusiło twórcę „Trzynastu powodów” o nakręceniu kolejnych dwóch sezonów.

Czas na produkcję, która nie porusza otwarcie tematów związanych z dorastaniem. Czas teraz na zmianę fabuły. „Stranger Things” jest tym serialem młodzieżowym, który zdobył rzesze fanów na całym świecie. Akcja toczy się w latach 80. w Ameryce i owiana jest popkulturą z tamtego okresu.

Bohaterowie serialu to grupka dzieciaków, która przeżywa ponadnaturalne przygody. Produkcja skupia się na Willu, zaginionym chłopaku oraz trudnych do wyjaśnienia wydarzeń z nim związanych. W Hawkins pojawia się Jedenastka, tajemnicza dziewczyna, która zbliża się do przyjaciół zaginionego chłopaka, Lucasa, Dustina i Mike’a. Cała czwórka od teraz próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego zaginięcia.

Zachęcamy do obejrzenia „Stranger Things” nie tylko z tego powodu, że oglądali wszyscy, a z tego, że warto czasem przeżyć inną historię nastolatków, niż dorastanie i problemy. Serial ten polecamy obejrzeć w gronie znajomych z dużą paczką popcornu! A jeśli spodobała ci się nasza propozycja, to proponujemy zapoznać się jeszcze z innymi tytułami, które wpasowują się w seriale sf.

Wracając do problemów nastolatków, tak na rozluźnienie, mamy do zaproponowania serial młodzieżowy „Inna”. Swoją premierę miał w latach 2011-2016, a widzowie wciąż wracają do perypetii Jennie.

Główną bohaterką jest piętnastolatka, która niczym się nie wyróżnia. Zakochana jest, jak to zawsze bywa, w popularnym sportowcu Matty’m. Kiedyś na obozie letnim straciła z nim dziewictwo. Dla dziewczyny jest to ogromne przeżycie, gdyż nie miała wcześniej chłopaka, a ten ją ciągle ignoruje. To typowa historia współczesnych nastolatków, których życie krąży wokół Internetu.

W serialu poznajemy bohaterkę, która przypadkowo ulega wypadkowi, który brany jest jako próba samobójcza. Od teraz życie dziewczyny zmienia się diametralnie i zaczyna nad nią ciążyć miano osoby z problemami. Nawet jeśli nie jest to ten rodzaj popularności, o którym dziewczyna marzyła, to musi się odnaleźć w tej niedorzecznej sytuacji.

Dla fanów przygody, przygotowałyśmy kolejną, fajną propozycję. „Locke & Key” opowiada o domu pełnym sekretów, magicznych kluczach i rodzeństwie, które próbuje to wszystko złożyć w całość. Co ciekawe, produkcja powstała w oparciu o komiks, o takim samym tytule.

Fabuła opowiada o trójce rodzeństwa Locke’ów – Kinsey, Tyler i Bode. Przeprowadzają się z mamą do domu rodzinnego Keyhouse. Po śmierci ich ojca dzieci zostają posiadaczami tajemniczych kluczy, które być może są powiązane ze śmiercią mężczyzny. Z czasem, gdy rodzina zaczyna odkrywać kolejne klucze oraz ich moce, niespodziewanie budzi się demon, który nie powstrzyma się przed niczym, by je im ukraść.

Produkcja z odcinka na odcinek wciąga swoją prostą rozrywką. Przeznaczona jest dla widzów dorosłych, gdyż młodsza widownia może być narażona na brutalność treści i scen.

„Szkoła dla elity” to hiszpańska propozycja serialu młodzieżowego, który swoją premierę miał w 2018 roku. Opowiada historię uczniów i ich rodzin w najbardziej elitarnej szkole w Hiszpanii.

Do liceum przychodzi trójka uczniów, którzy pochodzą z klasy robotniczej. Jest im ciężko odnaleźć się w nowych realiach, jakie zostały przed nimi postawione, gdyż dzieciaki z bogatych domów nie patyczkują się z nimi. Niespodziewanie dochodzi do tragedii i jeden z nastolatków ginie… Kto odpowiada za zabójstwo? Czy to jeden z nowych uczniów? Czy to może jakieś stare porachunki wśród bogatych nastolatków? Na te pytania odpowiesz sobie, włączając na Netflixie „Szkołę dla elity”.

Wątek całej historii kręci się wokół historii społeczno-ekonomicznej oraz o walce i władzy w tle. Fani takiego gatunku wciągną się w ten serial bez dwóch zdań!

Jeśli wymieniamy już seriale z różnych stron świata, to może zainteresuje cię norweska produkcja o nazwie „Skam”. Co ciekawe, krajom takich jak Francja, Belgia oraz Włochy, tak spodobał się ten zagraniczny serial młodzieżowy, że postanowili zrobić swoją własną wersję serialu.

Poznajemy pięć dziewczyn – Evę, która non stop wpada w kłopoty, zabawną Chris, muzułmankę Sanę, infantylną Vilde oraz nadzwyczaj zdolną Noorę. Paczka przyjaciółek chce, aby ich ostatnie lata w szkole były niezapomniane. Wpadają na pomysł, by wziąć udział w tradycji imprezowania przed maturą, zwaną „Russ bus”. Jak to bywa w takich serialach, poruszony jest temat nastoletnich ciąż, rasizmu, homofobii, nadużywania alkoholu oraz narkotyków czy przemoc i gwałt.

A co, jeśli powiemy ci, że tę produkcję obejrzał praktycznie każdy norweski nastolatek? Uważamy, że jest to tak mocna rekomendacja, by samej przekonać się, co zachwyciło tyle widzów na całym świecie.

„Euforia” to taki przykład serialu młodzieżowego, w którym nie ma cukierkowych tekstów. Ukazuje trudy dorastania wśród młodzieży. Co ciekawe, jest to remake izraelskiej produkcji o tym samym tytule.

Fabuła opowiada o narkomance po odwyku. Teraz zastanawia się nad swoją przyszłością. Po powrocie poznaje transseksualną Jules, która wywraca jej życie do góry nogami. Podobnie jak Rue – szuka ona swojego miejsca na ziemi. Ponadto poznajemy również sportowca Nate’a, który ma problem z agresją oraz jego dziewczynę Maddy, która próbuje zmienić swoją reputację. Ponadto jest też Cassie, którą prześladuje erotyczna przeszłość oraz jej młodsza siostra Lexi, która stara się twardo stąpać po ziemi. Dodatkowo Kat, która dba o figurę, odkrywając swoją seksualność.

„Euforia”, jak większość produkcji młodzieżowych, porusza tematy problemów w rodzinie, akceptacji samego siebie, traum z dzieciństwa czy poszukiwania swojej ścieżki. Może nie jest to serial „do poduszki”, lecz jego fabuła jest na tyle kontrowersyjna, że warto zapoznać się z nim bardziej.

„Sex Education” zadebiutował w 2019 roku, który budząc niemało kontrowersji, zdobył dużą publikę. Ta produkcja Netflixa będzie miała swoją kontynuację, więc warto, abyś wcześniej zapoznała się z poprzednimi sezonami i historiami głównych bohaterów.

Serial opowiada o Otisie, który mieszka z matką seksuolożką po rozwodzie rodziców. Chłopak mimo młodego wieku ma dużą wiedzę na temat dojrzewania i seksu. Nastolatek wraz ze swoją zbuntowaną koleżanką Maeve zaczyna udzielać za pieniądze porad seksualnych w szkole. W każdym z trzech sezonów możemy śledzić losy i relacje bohaterów, jednocześnie poznawać fakty związane z seksualnością. Poruszane są również tematy związane z przyjaźnią, relacjami rodzinnymi, tolerancją, odmiennością czy odkrywaniem własnej tożsamości.

Jest to najlepsza naszym zdaniem młodzieżowa produkcja, bo nie dość, że bawi, to w jakiś sposób również uczy. Na pewno o tym, że warto rozmawiać o swoich potrzebach bądź problemach, co dziś wśród nastolatków jest na porządku dziennym.

Ostatnią propozycją w rankingu jest serial „Glee”. Popularność zdobył w latach 2009-2015, kiedy to miał swoją premierę. Jest musicalowym komediodramatem opowiadającym o licealnym chórze. Do dyspozycji mamy aż 6 sezonów.

Nauczyciel języka hiszpańskiego Will chce ożywić chór Glee, który lata sukcesów ma już dawno za sobą. Znajduje nowych tancerzy oraz piosenkarzy, którzy od teraz będą tworzyć pełen energii zespół. Grupę nastolatków łączą dwie rzeczy – chodzą do tej samej szkoły i mają niesamowite głosy. Produkcja porusza tematy, takie jak otyłość, pochodzenie, problemy rodzinne i sercowe, tożsamość seksualna czy homoseksualizm.

Serial ten zdobył 4 Złote Globy, więc chociażby to zachęca do obejrzenia go i wydania o nim opinii. Jeśli natomiast jesteś fanką musicali, to koniecznie wsłuchaj się w covery znanych ci na pewno piosenek!

To nie koniec propozycji seriali młodzieżowych, które mamy do zarekomendowania. Każda z produkcji dla nastolatków niesie za sobą jakiś przekaz, ponieważ musi trafić właśnie do tej grupy odbiorców. Zatem, jeśli chciałabyś poznać więcej tytułów, poniżej znajdziesz jeszcze kilka: