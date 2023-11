1 z 7

Meghan Markle od kilku miesięcy jest na językach wszystkich, ale zanim została żoną księcia Harry'ego, była gwiazdą Hollywood. Zaczynała w serialu „Szpital miejski”, potem zagrała w filmach: „Zupełnie jak miłość” czy „Szefowie wrogowie”. Ma na swoim koncie też małe role w: „CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku” czy „CSI: Kryminalne zagadki Miami”. Największą popularność przyniósł jej jednak serial „Suits", w którym zaczęła grać w 2011 roku. Fani serialu wiedzą, że w amerykańskiej produkcji nie brakowało gorących scen z udziałem Meghan. To właśnie one budzą teraz wiele emocji, gdy aktorka po ślubie z Harrym przyjęła tytuł księżnej Sussex. Choć udział w erotycznych scenach to była część pracy Meghan i grała w nich, zanim poznała Harry'ego i planowała z nim przyszłość, nie brakuje osób, które krytykują rodzinę królewską za to, że przyjęła do rodziny aktorkę z takim CV. Harry zdaje się jednak tym nie przejmować, a niektórzy pamiętają przecież, że swego czasu sam wylądował nago na okładkach amerykańskich magazynów, gdy zabalował w Las Vegas. A jak wyglądały gorące sceny z udziałem Meghan? Zobaczcie kolejne slajdy!

Zobacz: Jak mówią do siebie Harry i Meghan, gdy nikt nie słyszy? Wiemy!