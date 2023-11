"Rodzinka.pl" to hitowy serial TVP 2. Cała Polska śledzi losy rodziny Boskich i już nie może się doczekać 12. sezonu serialu! Adam Zdrójkowski w rozmowie z Party.pl powiedział, że kolejny sezon "Rodzinki.pl" rzeczywiście powstaje. Przy okazji zdradził też co czeka jego postać w serialu - czy wybierze Agatę czy Paulę? Ale to dopiero początek...

Chcecie się dowiedzieć więcej, co będzie się dziać w 12. sezonie "Rodzinka.pl"? Zobaczcie koniecznie nasze wideo!

