Już za kilka tygodni ruszy najnowsza odsłona "Przyjaciółek". Uwielbiany przez widzów serial wróci na antenę Polsatu już na początku marca! Produkacja z udziałem Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Magdaleny Stużyńskiej i Anity Sokołowskiej będzie hitem wiosennej ramówki stacji? Tego jesteśmy pewni!

A co wydarzy się w życiu serialowych przyjaciółek? Inga (Małgorzata Socha) pozna nowego mężczyznę - Sajmona (Jakub Sasak), który jest trenerem Marysi. Zuza (Anita Sokołowska) z kolei szykuje się na sprawę rozwodową z Jaśkiem. I chociaż była para doszła do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi, to już wkrótce Zuza będzie miała kolejny powód do zmartwienia- zacznie podejrzewać, że Krzyś może mieć autyzm...

Patrycja (Joanna Liszowska) będzie szczęśliwa u boku Artura (Paweł Małaszyński), jednak już wkrótce mężczyzna skupi się na swojej pracy i będzie coraz rzadziej pojawiał się w domu. Czy to wpłynie na ich związek? Tego dowiemy się z nowych odcinków "Przyjaciółek"! Anka (Magdalena Stużyńska) i Paweł (Bartek Kasprzykowski) wrócą do Warszawy. Paweł rozpocznie pracę jako wykładowca na uczelni, a Anka otrzyma anonimowy list w którym ktoś informuje, że jej mąż romansuje ze studentkami!

Zobaczcie co jeszcze wydarzy się w 17. sezonie "Przyjaciółek"!

W marcu ruszy 17. sezon "Przyjaciółek".