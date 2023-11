Reklama

Przed nami 10. odcinek "Przyjaciółek"! Tym razem Inga (Małgorzata Socha) i Robert (Krzysztof Wieszczek) wybiorą się na sesję zdjęciową do Jacka (Konrad Eleryk). Inga coraz bardziej zaplątuje się w kłamstwach, dotyczących znajomości jej i fotografa. Czy to wzbudzi podejrzenia Roberta? Tymczasem Jasiek (Marek Bukowski) zaprosi rodziców i Stefę (Dorota Kolak) na uroczystą kolację i wyzna, że razem z Zuzą oczekują narodzin dziecka. Czy Zuza (Anita Sokołowska) wyzna mu, że nie wie, kto jest ojcem? Co jeszcze się wydarzy? Zobaczcie zwiastun!

10 odcinek "Przyjaciółek" już dziś, 9 listopada, o 21:10 w Polsacie.

Robert marzył o sesji zdjęciowej z Ingą. Czy wyjdzie mu to na dobre?

Mat. prasowe Polsat

Robert dowie się o romansie Ingi i Jacka?