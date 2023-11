Reklama

Przed nami 137. odcinek "Przyjaciółek"! W ostatnim epizodzie Zuza (Anita Sokołowska) i Jasiek (Marek Bukowski) uciekli sprzed ołtarza. Oczywiście nie oznacza to, że para zrezygnowała ze ślubu. Chce jednak, by to był wyjątkowy dzień, a nie szybko załatwiona sprawa pomiędzy obowiązkami zawodowymi, a domowymi. Patrycja (Joanna Liszowska) nie wierzy jednak, że Zuza naprawdę zdecyduje się na ślub, dlatego postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce! Nie pozwoli, by przyjaciółka znów zwiała z własnej ślubnej ceremonii. Zobaczcie wideo i sprawdźcie, jakie plany ma wobec Zuzy i co dla niej przygotowała!

Zuza odwiedzi Patrycję w jej salonie fryzjerskim, ale jeszcze nie wie, co ją czeka!

Mat. prasowe

Patrycja nie wierzy, że dojdzie do ślubu Zuzy i Jaśka!

