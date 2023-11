Dziś w serialu w "M jak miłość" pożegnaliśmy Lucjana Mostowiaka. Lucjan odszedł we śnie, ale zostawił Basi pożegnalny list. Choć Witold Pyrkosz odszedł w kwietniu, ale pożegnanie jego postaci w serialu nastąpiło dopiero teraz. Jak serialowe dzieci, wnuki i rodzina wspominają dziadka Lucjana Mosotowika - wzoru ojca, męża, głowy rodziny...?

Lucjan był naszym ukochanym dziadkiem, każdy z nas mógł zapytać go o radę. Przyjść, przytulić się do niego porozmawiać na każdy temat, a on zawsze na każdy temat miał dla nas gotową odpowiedź - powiedział Rafał Mroczek.