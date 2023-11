„Przyjaciele” to jeden z najpopularniejszych seriali na całym świecie. Jego fani ciągle mają nadzieję, że pojawi się kontynuacja, mimo że deklaracja zakończenia serii na 10 sezonie była wyraźna. Zobaczcie, co odpowiedziała Marta Kaufman, współtwórczyni kultowej produkcji, zapytana o kontynuacje "Przyjaciół"!

Serial przedstawia losy szóstki przyjaciół, mieszkających w Nowym Jorku. Chociaż swoją premierę miał w 1994 roku nadal cieszy się ogromną popularnością i budzi niemałe kontrowersje. Jak wtedy, kiedy pojawił się na Netflixie. Wielu młodych ludzi, którzy oglądali go po raz pierwszy, zarzuciło "Przyjaciołom" homofobię, żarty z mniejszości seksualnych i seksizm. Marta Kaufman postanowiła ostatecznie rozwiać wątpliwości i jednoznacznie odpowiedziała na łamach "Rolling Stone", że kontynuacja nigdy nie powstanie!

Jest kilka powodów. Nasz serial opowiada o okresie w życiu, kiedy przyjaciele są jak rodzina. Ten okres przemija. Tworząc kontynuację zebralibyśmy razem aktorów, ale serce serialu byłoby już nieobecne. Nie wiem, co dobrego miałoby to nam przynieść. Serial nadal radzi sobie dobrze, ludzie go kochają. Powrót po latach jedynie by rozczarował - wyznała twórczyni "Przyjaciół".