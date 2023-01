Polskie seriale z lat 90. Ranking 7 kultowych tytułów, które na pewno znasz

Polskie seriale z lat 90. mają swój urok, który po dziś dzień potrafi przyciągnąć przed telewizory miliony widzów. Pozostał po nich sentyment, dobry humor i satyra, a nawet kryminalne zagadki. Nawet jeśli nie pamiętasz seriali z tamtych czasów, to zachęcamy cię do zapoznania się z najciekawszymi, naszym zdaniem, tytułami.

Jest niedziela u babci, południe, zasiadacie przed telewizorem i włączacie wasz ulubiony polski serial z lat 90. Nie wiem jak ty, ale my uważamy, że warto odtworzyć wspomnienia, ale tym razem, na tym płaskim ekranie odbiornika.

Spis treści:

Na pierwszy ogień polskich seriali z lat 90. idą Karol Krawczyk i Tadeusz Norek z „Miodowych lat”. Produkcja ta jest w pewnym sensie odpowiednikiem amerykańskich „Przyjaciół”, a perypetie mężczyzn bawią do dziś. Oglądać możemy aż 131 odcinków.

Karol Krawczyk jest motorniczym tramwaju, a Tadeusz Norek pracuje w miejskiej kanalizacji. Wierzą, że kiedyś odniosą sukces. Wciąż poszukują sposobu na zarobienie wielkiej fortuny, z żonami u boku, które gaszą ich zapał. Są nimi Alina Krawczyk (grająca przez dwie aktorki, druga jest prywatnie żoną Cezarego Żaka) oraz Danuta Norek, ekstrawertyczka. Ich niekończący się optymizm i niemająca granic infantylność prowadzą do kłopotów, zwłaszcza jeśli dodać do tego łatwowierność.

Ciekawostką jest, że „Miodowe lata” były emitowane w latach 1998-2003, jednakże nadal oglądać je można w telewizji. W 2004 roku powstała kontynuacja serialu pod nazwą „Całkiem nowe lata miodowe”, które nie odniosły już takiego sukcesu, więc zaprzestano produkcji na 17 odcinkach.

„13 posterunek” to kolejna propozycja polskich seriali z lat 90. Opowiada o zabawnych perypetiach mało rozgarniętych policjantów na tytułowym posterunku. Wiedziałaś, że w jednym z odcinków pojawił się znany większości Bogusław? Pewnie już się domyśliłaś o kogo chodzi. Zachęcamy cię do lektury, w którym zebrałyśmy seriale z Lindą.

W skład załogi wchodzą ludzie, o zupełnie różnych charakterach. Mamy tu Władysława, który jest komendantem komisariatu, posiada psa Pershinga, na którego punkcie jest fanatykiem. Jest też posterunkowy Cezary, który jest odpowiedzialny za większość katastrof, które nawiedzają posterunek oraz Kasia, młoda policjantka, która zakochuje się w mężczyźnie. Ponadto spotkać tam można Zofię, starszą policjantkę, która po godzinach pracy flirtuje z komendantem, Arniego niegrzeszącego inteligencją, jego idolem jest Arnold Schwarzenegger, Luksusa, niepoprawnego romantyka, który popisuje się przed kolegami w pracy oraz Stępnia, niedowidzącego i pijącego aspiranta, który ma problemy ze swoją żoną. Przez posterunek przewija się wiele osobowości, a każdy odcinek niesie dużo śmiechu.

„13 posterunek” podzielony jest na dwie serie i liczy 83 odcinków. Każdy z nich trwa około 25 minut, więc ogląda się go szybko i przyjemnie. Obejrzyj chociaż jeden odcinek, a nie wytrzymasz… ze śmiechu!

Materiały prasowe

Przedstawiamy ci rodzinę, którą być może znasz. Mowa tu oczywiście o „Rodzinie zastępczej”, która w latach 90. robiła furorę. Państwo Kwiatkowscy o wielkim sercu mieszka z przygarniętymi dziećmi, by przez 18 sezonów zabawiać nas przed ekranem.

Anna i Jacek Kwiatkowscy mają dwoje swoich dzieci – Majkę i Filipa. Głowa rodziny jest inżynierem, człowiekiem z trudnym charakterem, który marzy o świętym spokoju. Natomiast jego żona jest kobietą artystyczną, spokojną i wrażliwą. Postanawiają przysposobić Romka, który mieszkał w Domu Dziecka. Przez przypadek pod swój dach przyjmują również Elizę i Zosię. Do domu rodziny często wpadają ciocia Ula, sąsiedzi, czyli Jędrula i Alutka Kossoń, zaprzyjaźniony policjant czy kuzynka Jadzia. Na co dzień mierzą się z problemami, jakie typowa polska rodzina przeżywa.

Polskie seriale w tych czasach były bardzo popularne, a ta obyczajowo-komediowa fabuła była emitowana przez wiele lat w telewizji Polsat. Liczy aż 329 odcinków, które później miały przedłużony czas trwania. Wtedy serial nosił nazwę „Rodzina zastępcza plus”.

„Tygrysy Europy” ukazują kulisy polskiej elity, jej kompleksy oraz śmieszność w latach 90. W serialu przeważała satyra, która weryfikowała mity kapitalizmu, obnażając bogatych krętaczy tamtych lat. Produkcja liczy sobie 2 sezony.

Jacek zatrudnia się jako kierowca. Ma wozić biznesmana Nowaka, poznając przy tym świat śmietanki warszawskiej. Szybko zauważa, że termin „tygrysy Europy”, który często słyszy w tym towarzystwie, określa Polskę, w której roi się od przemytników, cwaniaków oraz oszustów podatkowych.

Premiera pierwszego sezonu miała miejsce w 1999 roku, natomiast drugiego w 2003 roku. Mówi się, że emisja została wstrzymana przez biznesmenów, którzy dopatrzyli się podobieństw w swoim życiu!

Kolejnym polskim serialem lat 90. jest „Ekstradycja”, która jeszcze przed telewizyjną premierą została mianowana pierwszym serialem kryminalnym w Polsce i to w 1996 roku.

Historia opowiada o komisarzu Halskim, który zajmuje się śledztwem działania polskiego świata przestępczości. Nie obce są dla niego tematy walk gangsterskich wypełnione przestępcami robiącymi przekręty narkotykowe. Mężczyzna wplątany w zabójstwo kobiety, a wina leży po jego stronie. Koledzy z pracy wierzą w jego niewinność, lecz ten musi dowieźć, że stał się ofiarą spisku. Inteligentny detektyw musi dać z siebie wszystko, by walczyć o resztki reputacji oraz o bezpieczeństwo bezbronnych ludzi.

Wyobrażasz sobie zatem, że w latach 90., by obejrzeć „Ekstradycję” trzeba było prowadzić zapisy w wypożyczalniach? Można było cieszyć się tym serialem na kasecie. Chyba dość dobrze cię przekonałyśmy, nie sądzisz?

„Czterdziestolatek. 20 lat później” to nic innego, jak kontynuacja popularnej produkcji, która wpisuje się w kultowe seriale. Bohaterem jest inżynier Karwowski, który próbuje odnaleźć się w świecie nowych warunków ekonomicznych, które zaszły w Polsce.

To kontynuacja „Czterdziestolatka”, równie dobra, jak oryginał. Opowiada o tytułowym czterdziestolatku i jego rodzinie. Dodatkowo poznajemy dalsze losy kobiety pracującej, która żadnej pracy się nie boi oraz Maliniaka, jako szefa związków zawodowych. Karwowski pracuje teraz przy budowie Teatru Narodowego, który ucierpiał po pożarze. Z dnia na dzień zostaje zwolniony, więc decyduje się na założenie własnej firmy budowlanej, pod nazwą Stefbud. Jego największą inwestycją jest most, który znajduje się koło Garwolina. Ponadto mężczyzna dzięki synowi poznaje tajniki gry na giełdzie. Mogłybyśmy tak wymieniać, co zmieniło się w rodzinie Karwowskich, lecz zamiast tego zachęcamy do włączenia sobie tego serialu wieczorową porą.

Produkcja składa się z 15 odcinków, a perypetie rodziny wciąż bawiły tak samo, jak nie lepiej. Początkowo serial miał mieć 7 odcinków, jednakże po ogromnej popularności i miłym odbiorze, twórcy postanowili przedłużyć historię „Czterdziestolatka”.

Ostatnią z propozycji polskich seriali z lat 90. jest „Tajemnica Sagali”. W tych latach gromadziła przed ekranem telewizora tysiące młodzieży.

Produkcja opowiada o dziesięcioletnim Kubie Zawilskim, który kolekcjonuje kamienie. Pewnego dnia w jego ręce wpada tajemniczy kamień z kosmosu – Sagala. Wcześniej, kiedy Ziemia była rajem, magiczne istoty korzystały właśnie z mocy owego okazu. Po czasie rozpadł się on na wiele drobnych części. Chłopiec nie miał pojęcia, jakie kłopoty niesie za sobą znalezisko. Wiedział natomiast, jaką tajemnicę kryje kamień i jaką zyskuje moc. Wraz z matką i bratem Jackiem przeprowadzają się do ich pradziadka, by ukryć Sagalę przed złymi mocami. Razem ze swoim bratem oraz Jarperem, strażnikiem magicznego kamienia, przenoszą się w czasie, by uratować ich mamę.

„Tajemnica Sagali” jest czternastoodcinkowym serialem przygodowym, który skierowany jest do dzieci. Być może znasz go ze swojego dzieciństwa? Podsuwamy ci go właśnie teraz, bo to jest znak, że warto do niego wrócić i przypomnieć sobie te beztroskie, dziecięce chwile.

Fajnie wrócić pamięcią do tamtych lat, prawda? Zagraniczne i polskie seriale z lat 90. różnią się znacznie od tych nowoczesnych. Uważamy jednak, że przyjemnie czasem wrócić do starych czasów i zasiąść przed ekranem oraz powspominać. Jeśli chcesz cofnąć się pamięcią jeszcze dalej, to proponujemy ci także polskie seriale z lat 80.

Można by jeszcze wymieniać wiele polskich seriali z lat 90., więc mamy dla ciebie jeszcze kilka sentymentalnych tytułów: