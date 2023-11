1 z 8

Lubisz serial "Policjantki i policjanci"? Mamy dla Ciebie dobrą informację, serial nie ma przerwy Wielkanocnej!

Emisja odcinków 385-389 od poniedziałku do piątku (2-6 kwietnia) o 19.00 w TV4.

A co w nowych odcinkach!?

Odc. 385. – poniedziałek 2 kwietnia

Szymon trenuje parkur. Nagle podbiega do niego dwóch policjantów i powala go na ziemię. Zieliński jest kompletnie zaskoczony. Okazuje się, że ktoś podał policji jego rysopis jako osoby odpowiedzialnej za włamanie i kradzież. Szymon jest przekonany, że ktoś próbuje celowo wrobić go w przestępstwo.

Mazurek i Zieliński dostają wezwanie do nastolatki, która budzi się w szpitalu, po tym jak dwa dni temu została napadnięta i pobita. Zeznaje, że nie była jedyną ofiarą tego zajścia, bo napastnicy porwali inną uczennicę. Patrol 07 udaje się do domu rzekomo porwanej dziewczyny, jednak ojciec zaprzecza zniknięciu córki i szybko kończy rozmowę z mundurowymi. Mazurek ma złe przeczucia.

Tymczasem pod komendą zjawia się ojciec zabitego przez Mariusza chłopaka. Rozżalony mężczyzna oskarża policję o morderstwo syna. Tego samego dnia do policjantów przychodzi starsza pani i prosi o zwrot zabranych jej pieniędzy. Okazuje się, że w domu odwiedził ją mundurowy i poprosił o wydanie wszystkich pieniędzy w celu zabezpieczenia przed złodziejami. Teraz patrol 07 musi odnaleźć oszusta. Pomocny w śledztwie okazuje się mały amator filmowania.

