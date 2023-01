Polecane seriale: 8 tytułów, do których z pewnością będziesz wracać!

Nasz ranking polecanych seriali może cię z pewnością zaskoczyć, gdyż różnią się od siebie gatunkowo. Jednakże o to właśnie chodzi, by nie było nudy oraz o to, by fabuła zachęcała cię do dalszego oglądania.

Spis treści:

Polecane seriale w naszym przypadku zaczniemy od "The Morning Show". Obejrzysz go na platformie Apple TV+. Produkcja odsłania kulisy perypetii osób, które pracują w porannym programie telewizyjnym.

Popularną audycję telewizyjną prowadzą Mitch Kessler oraz Alex Lexy. Przedstawione wydarzenia mają miejsce w telewizji. Amerykańskie show przeżywa jednak kryzys, gdyż jego oglądalność zaczyna maleć. Ekipie brakuje pomysłów, by trend na ich śniadaniówkę znów powrócił. Ponadto prowadzący został oskarżony o molestowanie seksualne i zostaje niesłusznie zwolniony z pracy, bez możliwości jakiejkolwiek obrony. Stacja odcina się od niego. Od teraz życie Mitcha oraz jego kolegów z pracy zostaje wywrócone do góry nogami.

Pierwszy zamysł produkcji był taki, by był on sitmocem. Jednakże producenci postanowili zmienić pojęcie na bardziej dramatyczny. Jeśli spodobała ci się fabuła tego polecanego serialu, to już teraz możemy zdradzić, że powstanie drugi sezon! W kolejnej odsłonie prawdopodobnie również "The Morning Show" będzie szydziło z telewizji śniadaniowej, celebrytów oraz dziennikarzy.

"House of Cards" to już nasza kolejna propozycja polecanych seriali. Scenariusz do tej produkcji powstał dzięki Amerykaninowi Beau Willimon'owi. Ekranizacja została stworzona na podstawie brytyjskiej serii o tym samym tytule.

Francis "Frank" Underwood to główny bohater. Jest kongresmenem Partii Demokratycznej. Pełni funkcję rzecznika dyscypliny partyjnej. Mężczyznę cechują przede wszystkim bezwzględność oraz wyrachowanie, które przydatne są do snucia intryg politycznych. Pomaga mu w tym żona, Claire Underwood. Z pewnością sceną rozpoznawczą dla tego serialu jest wygłaszanie przez Francusa dosyć długich monologów, które kieruje bezpośrednio do widza poprzez patrzenie prosto w kamerę i zwracanie się do niego. Dzięki temu poznasz jego wewnętrzne przemyślenia oraz dylematy.

Cała historia zamknięta jest aż w 6 sezonach! Co więcej, jeśli lubisz Ronin Wright, to mamy dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Aktorka jako jedyna pojawia się w każdym z odcinków "House of Cards"!

Co powiesz na francuską propozycję? Mowa tu o produkcji Netflixa, jaką jest "Lupin". Historia opowiada o perypetiach Assane’a Diopa. Zainspirowany jest przygodami Arsène’a Lupina, który prowadzi życie "złodzieja gentelmana".

Głównym bohaterem serialu jest Assane Diop, Francuz pochodzący z Senegalu. Za czasów nastoletnich jego ojciec Babakar pracował u zamożnej rodziny. Mężczyzna otrzymał wtedy od niego książkę pt. "Arsène Lupin", na której później wzorował swoje poczynania oraz życie. Największym skarbem rodziny Pellegrinich, tej, u której pracował niegdyś Babakar, był Naszyjnik Królowej należący do Marii Antoniny. Kiedy biżuteria zostaje skradziona, ojciec chłopaka od razu zostaje oskarżony o dokonanie tego czynu. Po 25 latach zguba zostaje wystawiona na aukcji. Assane zamierza go ukraść. Angażuje do skoku kilku przestępców, by sam w garniturze licytować wystawiony przedmiot. Czy się mu to uda? Czy zostanie jednak oszukany, czy to on będzie oszukiwał?

Ta produkcja doczekała się aż 2, pięcioodcinkowych sezonów! Fabuła jest na tyle wciągająca, że bez problemu obejrzysz te 10 odcinków z zapartym tchem, czekając na więcej.

Kolejną propozycją w zestawieniu polecanych seriali jest "Opowieść podręcznej". Produkcja powstała na podstawie powieści Margaret Atwood i liczy sobie aż 6 sezonów.

Akcja rozpoczyna się, kiedy władze Republiki Gileadu są zaniepokojone niskim przyrostem naturalnym. Wprowadzają one zasady, które mówią o ubezwłasnowolnieniu kobiet. Bohaterką jest Freda, która jest podręczną. Mieszka u komandora i jego żony. Kobietę dotknął straszny los, ponieważ raz w miesiącu musi oddać się panu domu, a to wszystko po to, by zaszła z nim w ciążę. Musi być posłuszna, ponieważ za nieprzestrzeganie panujących zasad, zostanie wysłana do kolonii karnej. Osoby, które tam lądują, czeka tylko i wyłącznie śmierć. Kobieta jest zrozpaczona, gdyż ciężko jej się pogodzić z życiem, jakie było jej dane przeżyć. Marzy, by wrócić do męża oraz córki i o tym, by znów mogła decydować o własnym losie. Kiedy mimo comiesięcznych starań, Freda nie zachodzi w ciążę, żona komendanta Serena decyduje się zbliżyć ją z szoferem Nickiem.

Produkcja ta przedstawia wizję niedalekiej przyszłości, która określa bezpłodność jako pandemię. Jest to z pewnością polecany serial, który dotyczy poważnych tematów związanych z kobietami, więc zachęcamy do zapoznania się z "Opowieścią podręcznej".

Kolejny polecany serial opowiada o superbohaterach oraz jest produkcją Netlfixa. Produkcja jest adaptacją komiksu o tym samym tytule. Fani tej papierowej wersji z pewnością będą chcieli obejrzeć 3 sezony tejże ekranizacji.

Fabuła produkcji opowiada o czterdzieściorgu dzieciach, które urodziły się w 12 godzinie 1 października 1989 roku. Dziwnym faktem jest to, że ich matki nie były nawet w ciąży. Sir Reginal Hargreeves zaadoptował siedmioro z nich. Reszta z rodzeństwa dorastać ma sama. Wybrana przez niego szczęśliwa siódemka została wychowana na superbohaterów. Otrzymali oni nazwę "The Umbrella Academy". Po czasie oraz kilku konfliktach los chciał, że grupa się rozpadła. Sir Reginal nie mogąc pogodzić się z takim obrotem sprawy, postanawia popełnić samobójstwo, by scalić jego dzieci, tak jak to było wcześniej. Od teraz cała siódemka łączy siły, by zatrzymać nadchodzącą apokalipsę.

Premiera pierwszego sezonu odbyła się w 2019 roku, więc polecamy obejrzeć ci całą serię, gdyż sezonów jest tylko 3. Ta produkcja przypomina trochę seriale sf, z którymi również polecamy ci się zapoznać. Skierowany jest głównie do tych, którzy tęsknią za historiami superbohaterów.

Ten polecany serial powstał w oparciu opowiadań Isaaca Asimova. Głównym bohaterem produkcji jest matematyk i jednocześnie historyk, który przewiduje koniec potężnego Galaktycznego Imperium.

Fabuła opowiada o tym, że Gaal przybywa na Trantor, stolicę Imperium Galaktycznego. Rządzą w nim aż trzy klony. Bohaterce jako jedynej udaje się rozwiązać równanie, które stworzył profesor Hari Seldon. Mężczyzna wymyślił bowiem koncepcję, która mówi o upadku Imperium. Jednakże to dopiero początek podróży pary, bowiem Hari i Gaal staną przed sądem za zdradę stanu. Całość widowiska z pewnością podsyci fakt, że nie zabraknie tu uwielbianych przez odbiorców intryg i knuć.

Pierwsze dwa odcinki produkcji rozwijają się dosyć… powoli. Twórcy serialu postanowili jednak na mozolne wprowadzenie widza w świat intrygi oraz postaci. Jednakże każda scena dialogu wciąga lub potrafi wprowadzić w istotny element historii. Efekty specjalne, jakich na pewno nie brakuje w odcinkach, dają produkcji prawdziwe miano serialu sf, na który tak bardzo wyczekiwali widzowie. Nie pozostaje ci chyba nic innego, jak zasiąść wygodnie przed telewizorem oraz rozkoszować się projektem od Apple.

Przedostatnią już propozycją polecanych seriali jest "Kruk". Produkcja posiada 3 sezony, a ostatni z nich miał swoją premierę w grudniu 2022 roku.

Akcja rozgrywa się na Podlasiu. Trwa wojna mafii nad kontrolą w biznesie tytoniowym. Tutejsza policja rozpoczyna nalot na dziuplę z lokalnego gangu. Główny bohater Adam Kruk rozpoznaje na akcji pewną siebie oraz intrygującą policjantkę, Justynę. Po ich poznaniu kobieta jednak znajduje się w niebezpieczeństwie. Życie ratuje jej mężczyzna. Ich relacje zacieśnia się, gdy Adam pomaga Justynie w trudnej sprawie, jaką są zabójstwa rudowłosych kobiet. Bohater nie potrafi jednak znaleźć porozumienia z komisarzem Kołeckim, prowadzącym śledztwo, które dotyczyło interesów mafijnych. Na komendzie dochodzi do coraz większych spięć. Dodatkowo Kruk szuka desperacko pomocy u Szeptuchy, która jest podlaską znachorką oraz lekarką skołatanych dusz. Jego życie dodatkowo staje się nieznośne i przepełnione niekontrolowaną agresją, od narodzin jego syna Maksa.

Każdy z trzech sezonów ma po 6 odcinków, zatem ogląda się go dosyć szybko. Zachęcamy cię do bliższego zapoznania się z "Krukiem"!

Zbliżamy się do końca polecanych seriali, ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Ostatnią z naszych propozycji jest "Ozark". Przez 4 sezony będziecie mogli śledzić mafijne zagrywki bohaterów!

Martin Byrde to doradca finansowy z Naperville, mąż oraz ojciec dwójki dzieci. Swój czas poświęca na praniu brudnych pieniędzy w drugim co do wielkości kartelu w Meksyku. Jednakże sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy jego partner ucieka i znajduje się w trudnej sytuacji. Po tym wydarzeniu Martin przeprowadza się razem z rodziną nad jezioro Ozark, przy okazji wplatając się w lokalną społeczność. Ona również handluje narkotykami. Nie podoba im się jednak fakt, iż mężczyzna wkroczył na ich teren. Czy bohaterowi uda się spłacić dług i przede wszystkim – uchronić rodzinę?

"Ozark" to wciągająca historia o konfliktowych gangach. Nagminnie pojawia się tam nieuchronne zagrożenie. Ten polecany serial ukazuje, jak zwykli ludzie pomagają prowadzić gangsterom normalne życie.

To nie koniec serialowych perełek, które mamy w zanadrzu. Wiemy, jak ciężko oderwać się od polecanych seriali, które aż proszą się, by je obejrzeć. Zatem nie czekaj zbyt długo, tylko zapoznaj się z kolejnymi tytułami, które muszą pojawić się na twojej liście seriali wartych obejrzenia: