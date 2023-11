Fani prozy Andrzeja Sapkowskiego pilnie śledzą ten projekt. Netflix długo trzymał ich w napięciu, ale w końcu uchylił rąbka tajemnicy. W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia oraz plakat promujący serial "Wiedźmin". Czy twórcom udało się zachować klimat, jaki zbudował Andrzej Sapkowski? Oceńcie sami!

Zdjęcia z planu serialu "Wiedźmin" oraz plakat

Netflix na razie trzyma w tajemnicy dokładną datę premiery serialu "Wiedźmin". Do tej pory produkcja zdradziła jedynie obsadę. Oczywiście najwięcej emocji budził główny bohater. Fani prozy Sapkowskiego zastanawiali się, kto mógłby wcielić się w Geralta. Padały nawet polskie nazwiska, jak choćby Michał Żebrowski, który zagrał tę rolę w polskim filmie "Wiedźmin" w reżyserii Marka Brodzkiego. Ostatecznie w postać Geralta wcieli się Henry Cavill, co nie do końca spodobało się internautom. Niektórzy uznali bowiem, że aktor jest... zbyt przystojny!

O czym jest serial "Netflix"?

Oparty na bestsellerowej serii powieści serial "Wiedźmin" to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

Mat. prasowe/Netflix

Plakat promujący serial "Wiedźmin"

Mat. prasowe/Netflix