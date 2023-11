4 z 14

Pierwsza miłość odc. 2537, emisja 29.09

Melka próbuje przeniknąć do przestępczego świata Roberta. Próba pozornie kończy się fiaskiem. Paweł nie rozumie, czemu Melka zrezygnowała ze szkolenia za granicą.

Malwina zostaje zatrzymana przez nadgorliwego policjanta – Ksawerego – któremu ucieka. Ksawery jednak nie zamierza jej darować.

Krytyk kulinarny wysyła do Barbariana swoich ludzi. Na skutek nieporozumienia Cezary odprawia ich do pracy w kuchni, co piętrzy dodatkowe kłopoty.

Nowy bohater Ksawery Jarząbek

Policjant z sąsiedniej wsi. Jedyny czynny policjant w okolicy. Nieco służbista, nieco gapa. Dobry i naiwny człowiek. Przystojny, czym wpada Malwinie w oko. Ksawery ma niską samoocenę, czuje się niepotrzebny, kiedy dowiaduje się, że jego posterunek ma zostać zlikwidowany. Jego pocieszycielką zostaje Malwina.