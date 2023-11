1 z 8

Jesienią, od 4 września na antenie Polsatu pojawią się premierowe odcinki serialu "Pierwsza miłość". Jak skończyła się strzelanina w Kulczycki Corporation? Czy Melka uwolni się od nieobliczalnego Darka? Czy nowy policjant zapanuje nad przestępczością w Wadlewie? W premierowych odcinkach serialu pojawią się: Edyta Herbuś, Marcin Rogacewicz oraz Michał Mikołajczak.

Poprzedni sezon skończył się dramatycznie. Po strzelaninie w Kulczycki Corporation, Sabina trafia na oddział intensywnej terapii i jest bliska śmierci. Kiedy lekarze dochodzą do wniosku, że jej stan nie daje nadziei na poprawę, rodzina i przyjaciele pogrążają się w rozpaczy. Karol do tego stopnia nie może pogodzić się z tą myślą, że rzuca się z pięściami na personel szpitala. Będzie do końca walczył o życie córki.

A co u innych bohaterów?

