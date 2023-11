1 z 12

Już 4 września początek nowego sezonu serialu "Pierwsza miłość". Co dalej z sabiną, co z Pawłem... Mamy dla Was zdjęcia z nowego odcinka 1258! Kiedy emisja oczywiście o 18.00 w Polsacie.

A co się wydarzy? Pierwsza miłość odc. 2518!

Nieprzytomna Sabina trafia do szpitala. Na skutek postrzału doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Karol o całą tragedię obwinia Aleksa.

Paweł trafia do aresztu. Melka wchodzi w układ z Darkiem. Wszystko wskazuje na to, że Paweł będzie wolny.

Burza przedwyborcza w Wadlewie. Śmiałek proponuje Sewerynowi pojedynek.

Wszystko zobaczycie u nas na zdjęciach!

